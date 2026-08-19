Aleksey Batrakov böyle bir oyuncu!

Galatasaray, 10 numara hamlesinde sonunda muradına erdi. Lesley Ugochukwu'nun ardından sezonun ikinci transferi Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov ile yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte 21 yaşındaki futbolcunun bilinmeyenleri:
-Her çocuk gibi futbola sokakta başlayan Batrakov, daha sonra futsal (salon futbolu) eğitimi aldı.
-Henüz 6 yaşındayken Lokomotiv Moskova altyapısına girdi. U15'ten U19'a kadar bütün kategorilerde forma giydi. Dar alanda hızlı karar vermesi ve yüksek teknik kapasiteye sahip olmasını salon futbolundaki geçmişine borçlu.
-2020-21'de Gençler Futbol Ligi 2'yi kazanırken 2023'te Rusya Gençler Futbol Ligi'nde zafere ulaştı. Turnuvanın en iyi futbolcusu ve sezonun en iyi oyun kurucusu ödüllerini kazandı. 17 karşılaşmada 9 gol ve 12 asist kaydederek "gol+asist" alanında zirvede yer aldı.
-Rus yıldız, şampiyonluklar yaşayarak 2023-24 sezonunda A takımda boy göstermeye başladı. Yükselişiyle 2024 yılı sonunda 105 oyun 98'ini alarak Rusya Premier Ligi'nde 21 yaş altı oyunculara verilen 'First Five' ödülünün sahibi oldu.
-Son 2 sezonda sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 4 maç kaçıran Batrakov, 74 müsabakada 32 gol ve 20 asist üretti. Henüz çok genç olmasına rağmen oyun zekası ve teknik becerileri nedeniyle Rusya'da Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'e benzetiliyor.
-Her çocuk gibi futbola sokakta başlayan Batrakov, daha sonra futsal (salon futbolu) eğitimi aldı.
-Henüz 6 yaşındayken Lokomotiv Moskova altyapısına girdi. U15'ten U19'a kadar bütün kategorilerde forma giydi. Dar alanda hızlı karar vermesi ve yüksek teknik kapasiteye sahip olmasını salon futbolundaki geçmişine borçlu.
-2020-21'de Gençler Futbol Ligi 2'yi kazanırken 2023'te Rusya Gençler Futbol Ligi'nde zafere ulaştı. Turnuvanın en iyi futbolcusu ve sezonun en iyi oyun kurucusu ödüllerini kazandı. 17 karşılaşmada 9 gol ve 12 asist kaydederek "gol+asist" alanında zirvede yer aldı.
-Rus yıldız, şampiyonluklar yaşayarak 2023-24 sezonunda A takımda boy göstermeye başladı. Yükselişiyle 2024 yılı sonunda 105 oyun 98'ini alarak Rusya Premier Ligi'nde 21 yaş altı oyunculara verilen 'First Five' ödülünün sahibi oldu.
-Son 2 sezonda sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 4 maç kaçıran Batrakov, 74 müsabakada 32 gol ve 20 asist üretti. Henüz çok genç olmasına rağmen oyun zekası ve teknik becerileri nedeniyle Rusya'da Kevin De Bruyne ve Bruno Fernandes'e benzetiliyor.