Monza'dan Victor Nelsson için yeni teklif

Monza, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Di Marzio'nun haberine göre, savunmasına takviye yapmak isteyen İtalyan ekibi, bir kez daha rotasını Nelsson'a kırdı.
Danimarkalı savunma oyuncusu için daha önce yaptığı teklif reddedilen Monza, Galatasaray'a yeni bir teklif yaptı. Di Marzio'nun haberinde, yeni teklifin detayları ise yer almadı.
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Nelsson da Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
Nelsson, İtalya'da daha önce Roma ve Hellas Verona'da kiralık olarak forma giymişti.
Danimarkalı savunma oyuncusu için daha önce yaptığı teklif reddedilen Monza, Galatasaray'a yeni bir teklif yaptı. Di Marzio'nun haberinde, yeni teklifin detayları ise yer almadı.
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Nelsson da Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
Nelsson, İtalya'da daha önce Roma ve Hellas Verona'da kiralık olarak forma giymişti.