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Monza'dan Victor Nelsson için yeni teklif

Monza, Galatasaray'dan Victor Nelsson için bir kez daha harekete geçti. İtalyan ekibi, Nelsson için Galatasaray'a yeni bir teklifte bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 09:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monza'dan Victor Nelsson için yeni teklif
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Monza, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Di Marzio'nun haberine göre, savunmasına takviye yapmak isteyen İtalyan ekibi, bir kez daha rotasını Nelsson'a kırdı.

Danimarkalı savunma oyuncusu için daha önce yaptığı teklif reddedilen Monza, Galatasaray'a yeni bir teklif yaptı. Di Marzio'nun haberinde, yeni teklifin detayları ise yer almadı.

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Nelsson da Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

Nelsson, İtalya'da daha önce Roma ve Hellas Verona'da kiralık olarak forma giymişti.  

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