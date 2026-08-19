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Galatasaray, Patrik Schick için harekete geçiyor

Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, Çek oyuncunun menajeriyle görüşecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 09:25
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Patrik Schick için harekete geçiyor
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Galatasaray, forvet takviyesi için temasları sıklaştırdı. Başkan Dursun Özbek'in takımın tecrübeli bir forvete ihtiyacı olduğunu söylediği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick'i hedefe koydu. 30 yaşındaki Çek futbolcunun menajeriyle temasa geçilecek.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcünün, kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Alman ekibinde geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Patrik Schick, 22 gol attı ve 4 asist yaptı.  

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