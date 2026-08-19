Galatasaray, Patrik Schick için harekete geçiyor

Galatasaray, forvet takviyesi için temasları sıklaştırdı. Başkan Dursun Özbek'in takımın tecrübeli bir forvete ihtiyacı olduğunu söylediği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick'i hedefe koydu. 30 yaşındaki Çek futbolcunun menajeriyle temasa geçilecek.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcünün, kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Alman ekibinde geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Patrik Schick, 22 gol attı ve 4 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Bayer Leverkusen'den Patrik Schick'i hedefe koydu. 30 yaşındaki Çek futbolcunun menajeriyle temasa geçilecek.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen deneyimli golcünün, kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Alman ekibinde geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Patrik Schick, 22 gol attı ve 4 asist yaptı.