Nets sahibi Tsai: 'Knicks'in şampiyonluğu bizim için utanç verici'

Brooklyn Nets'in sahibi Joe Tsai, New York Knicks'in 53 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesini izlemenin kendileri açısından rahatsız edici ve utanç verici olduğunu kabul ederken, bunun Nets'in yeniden yapılanma planlarını değiştirmeyeceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tsai, Knicks'in şampiyonluğunun Brooklyn cephesinde yarattığı etkiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Her yıl bir takım şampiyon olacak. Bu yıl da o takımın bizimle aynı şehirde olması denk geldi. Bu açıkçası bizi pek iyi hissettirmiyor.
Taraftarlarımızı öfkelendiriyor ve bizim için utanç verici. Ancak ister iş dünyasında, ister rekabette, ister sporda ya da başka herhangi bir alanda olsun, utanç duygusunun performansınızı etkilemesine izin vermemelisiniz.
Bir planımız vardı ve yeniden yapılanma sürecindeyiz. Şu anda olumlu bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu durum düşüncelerimi hiçbir şekilde değiştirmiyor."
Brooklyn geçmişte Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'ı aynı kadroda buluşturarak şampiyonluk için iddialı bir yapılanmaya gitmişti. Ancak sakatlıklar ve playofflarda yaşanan hayal kırıklıkları sonucunda bu proje sona ermişti.
Nets daha sonra yeniden yapılanma sürecine girerken, Jalen Brunson liderliğindeki Knicks ise Doğu'nun şampiyonluk adaylarından birine dönüştü ve sonunda NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü beş maçta mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Brooklyn şimdi başantrenör Jordi Fernández yönetiminde yoluna devam etmeyi planlarken, Julius Randle ve Michael Porter Jr. genç kadronun öne çıkan isimleri konumunda.
Genel menajer Sean Marks, takımın geleceğiyle ilgili olarak "Nasıl bir takıma dönüşeceklerini görmek gerçekten heyecan verici olacak." ifadelerini kullanırken, Brooklyn Sports & Entertainment CFO'su Peter Stern ise organizasyon olarak "Knicks adına mutlu olduklarını" belirtti.
Stern ayrıca New York'ta "daha fazla insanın basketbolu sevmesinin" şehirdeki basketbol kültürüne fayda sağlayabileceğini ifade etti.
"Her yıl bir takım şampiyon olacak. Bu yıl da o takımın bizimle aynı şehirde olması denk geldi. Bu açıkçası bizi pek iyi hissettirmiyor.
Taraftarlarımızı öfkelendiriyor ve bizim için utanç verici. Ancak ister iş dünyasında, ister rekabette, ister sporda ya da başka herhangi bir alanda olsun, utanç duygusunun performansınızı etkilemesine izin vermemelisiniz.
Bir planımız vardı ve yeniden yapılanma sürecindeyiz. Şu anda olumlu bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu durum düşüncelerimi hiçbir şekilde değiştirmiyor."
Brooklyn geçmişte Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'ı aynı kadroda buluşturarak şampiyonluk için iddialı bir yapılanmaya gitmişti. Ancak sakatlıklar ve playofflarda yaşanan hayal kırıklıkları sonucunda bu proje sona ermişti.
Nets daha sonra yeniden yapılanma sürecine girerken, Jalen Brunson liderliğindeki Knicks ise Doğu'nun şampiyonluk adaylarından birine dönüştü ve sonunda NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü beş maçta mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Brooklyn şimdi başantrenör Jordi Fernández yönetiminde yoluna devam etmeyi planlarken, Julius Randle ve Michael Porter Jr. genç kadronun öne çıkan isimleri konumunda.
Genel menajer Sean Marks, takımın geleceğiyle ilgili olarak "Nasıl bir takıma dönüşeceklerini görmek gerçekten heyecan verici olacak." ifadelerini kullanırken, Brooklyn Sports & Entertainment CFO'su Peter Stern ise organizasyon olarak "Knicks adına mutlu olduklarını" belirtti.
Stern ayrıca New York'ta "daha fazla insanın basketbolu sevmesinin" şehirdeki basketbol kültürüne fayda sağlayabileceğini ifade etti.