Dennis Schröder, Hornets'ta daha uygun bir rol bulacağına inanıyor

Tecrübeli guard Dennis Schröder, Cleveland Cavaliers'ta sınırlı bir role sahip olmasının ardından Charlotte Hornets'a geçişinin kendisine daha fazla katkı sağlayabileceği bir ortam sunacağına inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hoops Rumors'ın pazartesi günü aktardığı üzere Braunschweiger Zeitung'a konuşan Schröder, Charlotte'a transferini "benim için daha iyi bir durum" sözleriyle değerlendirdi.
2025-26 sezonunun ikinci yarısını Cavaliers'ta geçiren Alman guard, Cleveland'daki sınırlı rolünde Donovan Mitchell ve James Harden'ın varlığının önemli bir etken olduğunu söyledi.
Schröder, "Sizin pozisyonunuzda topu sürekli getiren ve çok fazla izolasyon oynayan iki efsane olduğunda işler gerçekten zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.
Şubat ayındaki takas döneminde Sacramento'dan Cleveland'a gönderilen Schröder, Cavaliers'ta kendisini "son derece zor bir rolün" içinde bulduğunu da sözlerine ekledi.
Cleveland formasıyla 30 karşılaşmaya çıkan ve bunların üçüne ilk beşte başlayan Schröder, maç başına 21,4 dakikada 8,2 sayı, 4,3 asist ve 2,3 ribaund ortalamaları yakaladı. Alman oyuncu sahadan yüzde 40,1, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 29,0 ve serbest atış çizgisinden yüzde 86,1 isabetle oynadı.
Schröder, Cleveland'a gitmeden önce Sacramento formasıyla 40 maçta görev yapmış ve 26,4 dakikada 12,8 sayı ile 5,3 asist ortalamaları tutturmuştu. Kings'te sahadan yüzde 40,8 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 34,3 isabet kaydetti.
İki takımda toplam 70 karşılaşmaya çıkan Schröder, 2025-26 sezonunu 10,8 sayı ve 4,9 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Cavaliers normal sezonu 52-30'luk dereceyle bitirerek Doğu Konferansı Finalleri'ne kadar yükselmiş, burada New York Knicks'e 4-0'lık seriyle elenmişti. Cleveland'daki kısa döneminden memnun olduğunu belirten Schröder, takımın konferans finallerine kadar ilerlemesini "güzel" olarak nitelendirdi.
Charlotte ise yaz döneminde yaptığı kapsamlı kadro değişikliklerinin ardından Schröder'e Cleveland'dakinden farklı bir guard rotasyonu sunacak.
Hornets, LaMelo Ball'u Minnesota Timberwolves'a, Miles Bridges'ı ise Phoenix Suns'a takas ederek geçen sezon 44-38'lik derece elde eden kadrosunun en fazla top kullanan iki oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Coby White'ın takımın ilk beş oyun kurucusu olması beklenirken, Schröder'in ise benchten gelerek guard rotasyonundaki ana yedek rolünü üstlenmesi öngörülüyor.
Geçtiğimiz sezon Charlotte formasıyla yalnızca 21 karşılaşmada oynayabilen White, bu süreçte maç başına 15,6 sayı ve 3,0 asist ortalamaları yakalarken sahadan yüzde 46,1, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 39,1 isabet kaydetti.
Hornets ayrıca yaz döneminde yaptığı takaslarla Naz Reid, Grayson Allen ve Royce O'Neale'i kadrosuna katarken, Draft'ta 14. sıradan Hannes Steinbach'ı, 18. sıradan ise Christian Anderson Jr.'ı seçti.
Schröder, özellikle Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil etmiş olan iki genç oyuncuya mentorluk yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
32 yaşındaki guard, "Onlar açısından konuşabilecekleri birinin yanlarında olması elbette büyük bir nimet. Ben lige girdiğimde böyle birine sahip olmayı isterdim." ifadelerini kullandı.
NBA'deki 13. sezonuna hazırlanan Schröder, kariyeri boyunca çıktığı 912 karşılaşmada 13,7 sayı ve 4,9 asist ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli oyuncu NBA kariyerinde Atlanta, Oklahoma City, Los Angeles, Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit, Sacramento ve Cleveland formalarını da giydi.
2025-26 sezonunun ikinci yarısını Cavaliers'ta geçiren Alman guard, Cleveland'daki sınırlı rolünde Donovan Mitchell ve James Harden'ın varlığının önemli bir etken olduğunu söyledi.
Schröder, "Sizin pozisyonunuzda topu sürekli getiren ve çok fazla izolasyon oynayan iki efsane olduğunda işler gerçekten zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.
Şubat ayındaki takas döneminde Sacramento'dan Cleveland'a gönderilen Schröder, Cavaliers'ta kendisini "son derece zor bir rolün" içinde bulduğunu da sözlerine ekledi.
Cleveland formasıyla 30 karşılaşmaya çıkan ve bunların üçüne ilk beşte başlayan Schröder, maç başına 21,4 dakikada 8,2 sayı, 4,3 asist ve 2,3 ribaund ortalamaları yakaladı. Alman oyuncu sahadan yüzde 40,1, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 29,0 ve serbest atış çizgisinden yüzde 86,1 isabetle oynadı.
Schröder, Cleveland'a gitmeden önce Sacramento formasıyla 40 maçta görev yapmış ve 26,4 dakikada 12,8 sayı ile 5,3 asist ortalamaları tutturmuştu. Kings'te sahadan yüzde 40,8 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 34,3 isabet kaydetti.
İki takımda toplam 70 karşılaşmaya çıkan Schröder, 2025-26 sezonunu 10,8 sayı ve 4,9 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Cavaliers normal sezonu 52-30'luk dereceyle bitirerek Doğu Konferansı Finalleri'ne kadar yükselmiş, burada New York Knicks'e 4-0'lık seriyle elenmişti. Cleveland'daki kısa döneminden memnun olduğunu belirten Schröder, takımın konferans finallerine kadar ilerlemesini "güzel" olarak nitelendirdi.
Charlotte ise yaz döneminde yaptığı kapsamlı kadro değişikliklerinin ardından Schröder'e Cleveland'dakinden farklı bir guard rotasyonu sunacak.
Hornets, LaMelo Ball'u Minnesota Timberwolves'a, Miles Bridges'ı ise Phoenix Suns'a takas ederek geçen sezon 44-38'lik derece elde eden kadrosunun en fazla top kullanan iki oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Coby White'ın takımın ilk beş oyun kurucusu olması beklenirken, Schröder'in ise benchten gelerek guard rotasyonundaki ana yedek rolünü üstlenmesi öngörülüyor.
Geçtiğimiz sezon Charlotte formasıyla yalnızca 21 karşılaşmada oynayabilen White, bu süreçte maç başına 15,6 sayı ve 3,0 asist ortalamaları yakalarken sahadan yüzde 46,1, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 39,1 isabet kaydetti.
Hornets ayrıca yaz döneminde yaptığı takaslarla Naz Reid, Grayson Allen ve Royce O'Neale'i kadrosuna katarken, Draft'ta 14. sıradan Hannes Steinbach'ı, 18. sıradan ise Christian Anderson Jr.'ı seçti.
Schröder, özellikle Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil etmiş olan iki genç oyuncuya mentorluk yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
32 yaşındaki guard, "Onlar açısından konuşabilecekleri birinin yanlarında olması elbette büyük bir nimet. Ben lige girdiğimde böyle birine sahip olmayı isterdim." ifadelerini kullandı.
NBA'deki 13. sezonuna hazırlanan Schröder, kariyeri boyunca çıktığı 912 karşılaşmada 13,7 sayı ve 4,9 asist ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli oyuncu NBA kariyerinde Atlanta, Oklahoma City, Los Angeles, Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit, Sacramento ve Cleveland formalarını da giydi.