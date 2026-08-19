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Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu için karar!

Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Las Palmas talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 09:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu için karar!
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Beşiktaş'ın genç hücum oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu için İspanyol ekibi Las Palmas'tan teklif geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Liga 2'de mücadele edecek olan Las Palmas, 19 yaşındaki forveti opsiyonlu kiralamak istiyor.

İSPANYOLLAR BEKLEMEYE GEÇTİ

Beşiktaş'a teklifini ileten İspanyollar cevabı beklemeye geçti.

Siyah-beyazlılar, oyuncuyla yapacağı görüşmenin ardından bir karara varacak. Mustafa Erhan'ı kiralamayı planlayan Beşiktaş, gelişim göstereceği bir yerde oynamasını istiyor.



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