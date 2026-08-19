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Manchester United'da anlaşma: Carlos Baleba

Manchester United, Carlos Baleba transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 12:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da anlaşma: Carlos Baleba
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Manchester United, Brighton forması giyen Carlos Baleba'nın transferi için anlaşmaya yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 60+5 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF

The Athletic'in haberine göre, Manchester United'ın 22 yaşındaki orta saha için Brighton'a yaklaşık 60 milyon sterlin (70 milyon euro) bonservis ve 5 milyon sterlin bonus içeren teklif sunduğu belirtildi.

Bu teklifin Brighton'ın Baleba'yı satmak için talep ettiği rakamın altında olduğu ancak taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Manchester United, Brighton ve oyuncu cephesinin Baleba'nın Old Trafford'a transferi konusunda anlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Carlos Baleba, yaşadığı ayak bileği bağ sakatlığının ardından yeniden sahalara dönmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kamerunlu futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı ve uzun süre sahalardan uzak kalmasının beklenmediği aktarıldı.

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