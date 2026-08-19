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UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 11:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 24 maç oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde 26-27 Ağustos'ta yapılacak rövanş müsabakalarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Elenen takımlar ise Avrupa'ya veda edecek.

Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)

19.00 Inter Turku (Finlandiya) - Kopenhag (Danimarka)

20.00 Tromso (Norveç) - Brighton (İngiltere)

20.00 Midtjylland (Danimarka) - Rijeka (Hırvatistan)

20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - St. Gallen (İsviçre)

20.30 Klaksvik (Faroe Adaları) - Riga (Letonya)

20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)

21.00 Vikingur (İzlanda) - Borac (Bosna Hersek)

21.00 Drita (Kosova) - Inter Escaldes (Andorra)

21.00 Gornik Zabrze (Polonya) - Monaco (Fransa)

21.00 Twente (Hollanda) - Karabağ (Azerbaycan)

21.15 Sion (İsviçre) - Ajax (Hollanda)

21.30 Motherwell (İskoçya) - Freiburg (Almanya)

21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Hradec Kralove (Çekya)

21.30 Gent (Belçika) - Hibernian (İskoçya)

21.30 Atalanta (İtalya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail)

21.30 Lugano (İsviçre) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

21.45 Hearts (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya)

21.45 Rangers (İskoçya) - Jablonec (Çekya)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Rakow (Polonya)

22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Braga (Portekiz) - Austria Wien (Avusturya)

22.00 Getafe (İspanya) - Partizan (Sırbistan)

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