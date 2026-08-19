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Aston Villa, iki transfer birden açıkladı!

Aston Villa, Japon file bekçisi Zion Suzuki ve İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 11:43
Haber: AA, Fotoğraf: avfc.co.uk
Aston Villa, iki transfer birden açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Japon file bekçisi Zion Suzuki ve İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aston Villa Kulübü, İtalya'nın Parma takımından Zion Suzuki ve İspanya ekibi Atletico Madrid'den Matteo Ruggeri'nin transfer edildiğini duyurdu.



İngiltere basınında, bonuslar dahil edildiğinde Suzuki'nin 35 milyon, Ruggeri'nin ise 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında takıma katıldığı öne sürüldü.



Kariyerinde Urawa Red Diamonds ve Sint-Truiden'de görev yapan Suzuki, 2024'te transfer olduğu Parma'da 59 maça çıktı.

Daha önce Atalanta ve Salernitana'da oynayan Ruggeri ise geçen sezon forma giydiği Atletico Madrid'de 47 karşılaşmada görev aldı.

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