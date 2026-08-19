Haber Tarihi: 19 Ağustos 2026 11:38 -
Güncelleme Tarihi:
19 Ağustos 2026 11:38
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 19 Ağustos 2026
Bugün (19 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 19 Ağustos maç takvimi
19 Ağustos Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 19 Ağustos Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 19 Ağustos maç takvimi19 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARIUEFA Şampiyonlar Ligi22.00 | Celtic - LASK (tabii Spor 1)22.00 | Slovan Bratislava - Celje (tabii Spor 2)22.00 | Hapoel Beer-Sheva - Sabah
22.00 | NEC Nijmegen - Bodo/Glimt (CBC Sport ve tabii Spor)
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