Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 19 Ağustos 2026

19 Ağustos Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 19 Ağustos Çarşamba günün maçları listesi...

19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 19 Ağustos maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi

22.00 | Celtic - LASK (tabii Spor 1)

22.00 | Slovan Bratislava - Celje (tabii Spor 2)

22.00 | Hapoel Beer-Sheva - Sabah

22.00 | NEC Nijmegen - Bodo/Glimt (CBC Sport ve tabii Spor)