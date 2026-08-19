Singo, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor

Newcastle United başta olmak üzere Avrupa'dan ciddi ilgi gören Wilfried Singo, Galatasaray'daki geleceğiyle ile ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wilfried Singo, Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp öyle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
BU SEZON AYRILMAK İSTEMİYOR
Newcastle United başta olmak üzere bazı kulüplerin radarında olan hatta 40 milyon euroluk teklif geldiği belirtilen Singo'nun planı belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ayrılmayı kabul etmedi.
BİR SEZON DAHA KALMAK İSTİYOR
Fildişi Sahilli oyuncu, Galatasaraylı yetkililere 1 sene daha sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde 1 sene daha oynayıp kendimi göstermek istiyorum. Hedefim daha büyük bir takıma gitmek. Buraya gelirken zaten 3-4 Premier Lig takımından teklif almıştım. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle tercih ettim ve ayrılırken çok üst seviyede bir takıma gitmek istiyorum" dedi.
Monaco'dan 30 milyon euroya transfer edilen ve çıkış maddesi 55 milyon euro olan Wilfried Singo'nun bu bedel karşılığında ayrılacağına inandığı öğrenildi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
BU SEZON AYRILMAK İSTEMİYOR
Newcastle United başta olmak üzere bazı kulüplerin radarında olan hatta 40 milyon euroluk teklif geldiği belirtilen Singo'nun planı belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ayrılmayı kabul etmedi.
BİR SEZON DAHA KALMAK İSTİYOR
Fildişi Sahilli oyuncu, Galatasaraylı yetkililere 1 sene daha sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde 1 sene daha oynayıp kendimi göstermek istiyorum. Hedefim daha büyük bir takıma gitmek. Buraya gelirken zaten 3-4 Premier Lig takımından teklif almıştım. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle tercih ettim ve ayrılırken çok üst seviyede bir takıma gitmek istiyorum" dedi.
Monaco'dan 30 milyon euroya transfer edilen ve çıkış maddesi 55 milyon euro olan Wilfried Singo'nun bu bedel karşılığında ayrılacağına inandığı öğrenildi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.