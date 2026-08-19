19 Ağustos
Celtic-LASK
22:00
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
22:00
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
22:00
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
22:00
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
22:00

Salah ilk 11'e hazırlanıyor

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a karşı ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 10:58
Fotoğraf: AA
Salah ilk 11'e hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da gözler dünya yıldızı Salah'a çevrildi.

Bordo-mavili formayla ilk resmi sınavına Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında çıkan ve oyuna sonradan dahil olarak 32 dakika süre alan Mısırlı sağ kanat, Avrupa arenasında sahaya ilk düdükle birlikte çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Fatih Tekke ile bir araya gelen tecrübeli futbolcunun, fiziksel durumunun iyi olduğunu ve takıma daha fazla katkı vermek adına sahada kalacağı sürenin artırılmasının planlandığı öğrenildi. Oyuncusunun hırsından ve antrenman temposundan oldukça memnun kalan Tekke'nin de kritik eşleşmede Salah'ın tecrübesinden faydalanmayı düşündüğü ve futbolcuyu ilk 11'desahaya sürmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Papara Park'ta taraftarı önünde avantajlı bir skor arayacak olan Karadeniz ekibinde, Salah'ın ilk 11'de yer alma ihtimalinin, heyecanı daha da artırdığı öğrenildi. Karşılaşmaya sadece Trabzonsporlu taraftarlar değil, turistler ve Mısır'dan gelen futbolseverler de yoğun ilgi gösteriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.