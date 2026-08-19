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Beşiktaş'tan Joe Willock için yeni hamle!

Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun istediği Joe Willock için yeniden harekete geçti. Siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncuyu 5-6 milyon euroya kadrosuna katmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 09:37
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'tan Joe Willock için yeni hamle!
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Beşiktaş, Premier Lig'de Newcastle United forması giyen İngiliz orta saha Joe Willock'un durumunu yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orkun Kökçü, Salih Özcan, Junior Olaitan, Wilfred Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz'ın yer aldığı orta saha hattına bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Willock için geçtiğimiz günlerde resmi girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

ITALIANO, ÇOK İSTİYOR

Yoğun maç trafiği nedeniyle orta sahadaki rotasyonu genişletmeye çalışan Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Willock'u kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

5-6 MİLYON EURO PLANI

Siyah-beyazlıların, Newcastle United ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki başarılı oyuncuyu 5-6 milyon euro düzeyinde bir bonservisle renklerine bağlamayı planladığı vurgulandı.



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