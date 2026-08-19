Beşiktaş'tan Joe Willock için yeni hamle!

Beşiktaş, Premier Lig'de Newcastle United forması giyen İngiliz orta saha Joe Willock'un durumunu yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Orkun Kökçü, Salih Özcan, Junior Olaitan, Wilfred Ndidi ve Kartal Kayra Yılmaz'ın yer aldığı orta saha hattına bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Willock için geçtiğimiz günlerde resmi girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.
ITALIANO, ÇOK İSTİYOR
Yoğun maç trafiği nedeniyle orta sahadaki rotasyonu genişletmeye çalışan Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Willock'u kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
5-6 MİLYON EURO PLANI
Siyah-beyazlıların, Newcastle United ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki başarılı oyuncuyu 5-6 milyon euro düzeyinde bir bonservisle renklerine bağlamayı planladığı vurgulandı.
ITALIANO, ÇOK İSTİYOR
Yoğun maç trafiği nedeniyle orta sahadaki rotasyonu genişletmeye çalışan Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun Willock'u kadrosunda görmek istediği aktarıldı.
5-6 MİLYON EURO PLANI
Siyah-beyazlıların, Newcastle United ile 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki başarılı oyuncuyu 5-6 milyon euro düzeyinde bir bonservisle renklerine bağlamayı planladığı vurgulandı.