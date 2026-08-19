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Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin menajerinden zam talebi!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcunun menajeri, sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

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calendar 19 Ağustos 2026 10:04
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin menajerinden zam talebi!
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 
Sturm Graz maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin menajeri Joes Blakborn, sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Blakborn'un Beşiktaş'ın kulüp binasından yaptığı sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem olurken, menajerin siyah-beyazlı kulübe bir oyuncusunu önerdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ

Blakborn, Fenerbahçeli yöneticilerle yaptığı görüşmede Oosterwolde'nin takımda düşünülüp düşünülmediğini ve olası bir satış durumunda beklenecek bonservis bedelini sordu.

SATILMAYACAKSA MAAŞINA ZAM İSTİYOR

Oyuncunun takımda kalması halinde ise menajerin, Oosterwolde'nin maaşında iyileştirme talebinde bulunduğu belirtildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında sona eriyor. Sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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