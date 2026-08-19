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Galatasaray'da Ramy Bensebaini planı

Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Ramy Bensebaini için yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, uygun mali şartların oluşması durumunda 31 yaşındaki futbolcunun transferini düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 08:50
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Ramy Bensebaini planı
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Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini'yi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YAKINDAN TAKİP

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki Cezayirli oyuncunun sözleşme durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

TRANSFER İHTİMALİ

Bensebaini'nin Borussia Dortmund ile olan kontratının 30 Haziran 2027'de sona erdiği öğrenildi. Alman kulübünün tecrübeli savunmacıyla yeni sözleşme konusunda istekli olmadığı yönündeki haberler, transfer ihtimalini artırdı.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray'ın, Bensebaini için yüksek bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği, mali şartların uygun hale gelmesi durumunda düşük maliyetli bir transfer formülü üzerinde durabileceği ifade edildi.

SAVUNMADA ÇOK YÖNLÜ

Tecrübeli futbolcunun hem stoper hem de sol bekte görev yapabilmesi, teknik heyet açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

3 yıldır Dortmund'da Cezayir Milli Takımı formasını 85 kez giyen Bensebaini, bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro seviyesinde gösterilen deneyimli savunmacı, 2023 yılından bu yana Dortmund'da forma giyiyor. Yıldız oyuncu, kariyerinde daha önce Rennes, Montpellier ve Borussia Mönchengladbach gibi kulüplerde forma giymişti.  

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