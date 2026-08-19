Anthony Dennis, Al Jazira yolcusu

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de kadroya alınmayan, hazırlık sınavlarında da forma giymeyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Birleşik Arap Emirlikleri yolu gözüktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya'da Elversberg, İngiltere'den de Coventry City'nin ilgilendiği Dennis için Al Jazira'nin devreye girdiği ifade edildi.
Al Jazira yetkililerinin yapılan görüşmelerde Sport Republic şirketiyle anlaşma sağladığı, Göztepe'nin satıştan 5 milyon euro ve bonuslar alacağı kaydedildi.
GÖZTEPE PERFORMANSI
Göztepe'ye 2022-2023 sezonunda U19 takıma gelen Dennis, gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükseldi. Göz-Göz'de 3 sezonda 15 1'inci Lig, 63 Süper Lig maçına çıkan 22 yaşındaki orta saha, toplam 5 gol kaydetti.
JUAN'IN DURUMU
Göztepe'nin satmayı planladığı diğer futbolcu olan Brezilyalı golcü Juan Silva ise şu an için elde kaldı. Rus ekibi CSKA Moskova'nın kapısından dönen Sambacı için kulübe henüz resmi bir teklif gelmediği, sadece bazı kulüplerin ilgisi olduğu vurgulandı.
TÜRKİYE'DEN ÜÇÜNCÜ TRANSFER
Al Jazira, Dennis transferini resmileşmesi durumunda bu yaz Türkiye'den 3. transferini yapmış olacak. Al Jazira, daha önce Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ve Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu'nu transfer etmişti.
Al Jazira yetkililerinin yapılan görüşmelerde Sport Republic şirketiyle anlaşma sağladığı, Göztepe'nin satıştan 5 milyon euro ve bonuslar alacağı kaydedildi.
GÖZTEPE PERFORMANSI
Göztepe'ye 2022-2023 sezonunda U19 takıma gelen Dennis, gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükseldi. Göz-Göz'de 3 sezonda 15 1'inci Lig, 63 Süper Lig maçına çıkan 22 yaşındaki orta saha, toplam 5 gol kaydetti.
JUAN'IN DURUMU
Göztepe'nin satmayı planladığı diğer futbolcu olan Brezilyalı golcü Juan Silva ise şu an için elde kaldı. Rus ekibi CSKA Moskova'nın kapısından dönen Sambacı için kulübe henüz resmi bir teklif gelmediği, sadece bazı kulüplerin ilgisi olduğu vurgulandı.
TÜRKİYE'DEN ÜÇÜNCÜ TRANSFER
Al Jazira, Dennis transferini resmileşmesi durumunda bu yaz Türkiye'den 3. transferini yapmış olacak. Al Jazira, daha önce Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ve Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu'nu transfer etmişti.