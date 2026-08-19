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Anthony Dennis, Al Jazira yolcusu

Göztepe forması giyen Anthony Dennis, Al Jazira'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Göztepe ve Al Jazira, Anthony Dennis transferi için anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 12:46 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 12:47
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Anthony Dennis, Al Jazira yolcusu
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Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de kadroya alınmayan, hazırlık sınavlarında da forma giymeyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Birleşik Arap Emirlikleri yolu gözüktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'da Elversberg, İngiltere'den de Coventry City'nin ilgilendiği Dennis için Al Jazira'nin devreye girdiği ifade edildi.

Al Jazira yetkililerinin yapılan görüşmelerde Sport Republic şirketiyle anlaşma sağladığı, Göztepe'nin satıştan 5 milyon euro ve bonuslar alacağı kaydedildi.

GÖZTEPE PERFORMANSI

Göztepe'ye 2022-2023 sezonunda U19 takıma gelen Dennis, gösterdiği performansla kısa sürede A takıma yükseldi. Göz-Göz'de 3 sezonda 15 1'inci Lig, 63 Süper Lig maçına çıkan 22 yaşındaki orta saha, toplam 5 gol kaydetti.

JUAN'IN DURUMU

Göztepe'nin satmayı planladığı diğer futbolcu olan Brezilyalı golcü Juan Silva ise şu an için elde kaldı. Rus ekibi CSKA Moskova'nın kapısından dönen Sambacı için kulübe henüz resmi bir teklif gelmediği, sadece bazı kulüplerin ilgisi olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Al Jazira, Dennis transferini resmileşmesi durumunda bu yaz Türkiye'den 3. transferini yapmış olacak. Al Jazira, daha önce Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ve Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu'nu transfer etmişti.

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