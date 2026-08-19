19 Ağustos
Celtic-LASK
22:00
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
22:00
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
22:00
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
22:00
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
22:00

Mourinho'dan Rodri için transfer itirafı!

Jose Mourinho, Rodri'nin Real Madrid'e transfer süreciyle ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 12:27
Haber: Sporx.com
Mourinho'dan Rodri için transfer itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Jose Mourinho, Rodri'nin Real Madrid'e transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "RODRI İLE BİZZAT GÖRÜŞTÜM"

Portekizli teknik adam, İspanyol orta saha oyuncusuyla birkaç kez görüştüğünü belirterek, "Rodri ile bizzat birkaç kez görüştüm. Real Madrid ona önemli bir teklif yaptı ancak Rodri'nin şüpheleri vardı." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID İKİ KERE DÜŞÜNEN OYUNCULARI KALDIRAMAZ"

Rodri'nin kararsızlığının kendisinde de soru işaretleri oluşturduğunu söyleyen Mourinho, "Onun bu şüpheleri, bende de onu transfer etme konusunda şüpheler uyandırdı. Real Madrid, iki kere düşünen oyuncuları kaldıramayacak kadar büyük bir boyuta sahip." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.