Mourinho'dan Rodri için transfer itirafı!

Jose Mourinho, Rodri'nin Real Madrid'e transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "RODRI İLE BİZZAT GÖRÜŞTÜM"
Portekizli teknik adam, İspanyol orta saha oyuncusuyla birkaç kez görüştüğünü belirterek, "Rodri ile bizzat birkaç kez görüştüm. Real Madrid ona önemli bir teklif yaptı ancak Rodri'nin şüpheleri vardı." ifadelerini kullandı.
"REAL MADRID İKİ KERE DÜŞÜNEN OYUNCULARI KALDIRAMAZ"
Rodri'nin kararsızlığının kendisinde de soru işaretleri oluşturduğunu söyleyen Mourinho, "Onun bu şüpheleri, bende de onu transfer etme konusunda şüpheler uyandırdı. Real Madrid, iki kere düşünen oyuncuları kaldıramayacak kadar büyük bir boyuta sahip." dedi.
Portekizli teknik adam, İspanyol orta saha oyuncusuyla birkaç kez görüştüğünü belirterek, "Rodri ile bizzat birkaç kez görüştüm. Real Madrid ona önemli bir teklif yaptı ancak Rodri'nin şüpheleri vardı." ifadelerini kullandı.
"REAL MADRID İKİ KERE DÜŞÜNEN OYUNCULARI KALDIRAMAZ"
Rodri'nin kararsızlığının kendisinde de soru işaretleri oluşturduğunu söyleyen Mourinho, "Onun bu şüpheleri, bende de onu transfer etme konusunda şüpheler uyandırdı. Real Madrid, iki kere düşünen oyuncuları kaldıramayacak kadar büyük bir boyuta sahip." dedi.