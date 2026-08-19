Amedspor'dan Oğuz Aydın açıklaması!

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Erzurumspor galibiyeti, transfer çalışmaları ve takımın gündemiyle ilgili Radyospor'a özel açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TARAFTARIMIZI MUTLU ETTİK"
Sezona Erzurumspor karşısında alınan galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Nahit Eren, rakiplerine karşı uzun süredir devam eden galibiyet hasretinin de sona erdiğini söyledi.
Eren, "İlk maç olması hasebiyle galip gelmiş olmak, 3 puan almış olmak bizler açısından sevindirici. Uzun zamandır da Erzurumspor'a karşı bir galibiyet sorunumuz vardı, nihayet kendi evimizde galip gelerek, 3 puan alarak taraftarlarımızı mutlu ettik." dedi.
"Kentimize gelen her takıma ev sahipliği, misafirperverlik yapmaya devam edeceğiz"
Karşılaşmadaki ev sahipliği nedeniyle de memnuniyetini dile getiren Eren, "Asıl önemli olan kentte Erzurumspor yönetimi, taraftarı ve Diyarbakır'ın ev sahipliğiydi. Güzel bir atmosferde karşılaşma neticelendi, kendilerini Diyarbakır'da misafir ettik. Kentimize gelen her takıma ev sahipliği, misafirperverlik yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"STAT BİZE AZ GELİYOR"
Amedspor taraftarlarının yoğun ilgisine dikkat çeken Eren, stadyum kapasitesinin talebi karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.
Eren, "Gerçekten stat bize az geliyor, daha doğrusu talep çok fazla. Sadece Diyarbakır'dan değil, bölgeden her kentten hafta sonu Diyarbakır'a bir taraftar akını oluyor." dedi.
Bilet talebini karşılayamadıklarını belirten Eren, "Ama bilet talebini karşılayamadık çünkü stadımız 33.000, maalesef birçok kişi dışarıda kaldı." ifadelerini kullandı.
"ALİ TURAP BÜLBÜL'Ü BONSERVİSİYLE TRANSFER ETTİK"
Amedspor Başkanı, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül'ün transferi hakkında da bilgi verdi.
Eren, "Ali Turap Bülbül'ü Galatasaray'dan bonservisiyle transfer ettik ve 2 yıllığına kendisiyle bir sözleşme imzaladık. Bir miktar bonservis, bir miktar da satıştan pay şeklinde yaptık." diye konuştu.
"FENERBAHÇE İLE BİRÇOK FUTBOLCU KONUSUNDA İLETİŞİM KURDUK"
Fenerbahçe ile de çeşitli futbolcular için görüşmeler yaptıklarını açıklayan Nahit Eren, ancak istedikleri oyuncular konusunda ilerleme sağlayamadıklarını belirtti.
Eren, "Fenerbahçe ile birçok futbolcu konusunda iletişim kurduk. Oğuz Aydın da bunlardan birisi. Özellikle kiralık konusunda ya da satış konusunda maalesef beklentilerimiz ya da istediğimiz futbolcular konusunda ilerleme katetmedik." dedi.
TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTIKLARI FUTBOLCUYU AÇIKLADI
Reims'in Fildişi Sahilli santrforu Oumar Diakite'yi transfer etmek için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Eren, "Oumar Diakite ile iletişimimiz uzun süre oldu. Futbolcuyla, kulübüyle temaslarımız devam ediyor. Olma ihtimali var diyelim. Temaslarımız uzun süredir devam ediyor, futbol şubemiz, transfer komitemiz o konuda çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
DIAGNE VE DIA SABA AÇIKLAMASI
Mbaye Diagne ve Dia Saba'nın takım için önemine de değinen Nahit Eren, "Dia Saba bizim için önemli bir futbolcu. Geçen sezon şampiyonlukta, Süper Lig'e çıkma sürecinde önemli katkısı olan bir futbolcumuz. İlk maçındaki performansının umarım sezon boyu sürer. Diagne de tıpkı Saba gibi geçen sezon şampiyonlukta en önemli payı olan futbolculardan biri. Dün kendisiyle bir toplantı yaptım, bu konudaki düşüncesini, şu an Amedspor'da mutlu olduğunu ve burada oynamak istediğini beyan etti." değerlendirmesinde bulundu.
"BARIŞ ORTAMINA KATKI SUNACAĞIZ"
Nahit Eren, Amedspor'un toplumsal sorumluluğuna ilişkin de mesaj vererek, "Amedspor, Diyarbakır kenti, Amedspor taraftarı ve yönetimiyle biz ülkedeki bu huzur ve barış ortamına katkı sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu anlamda bu tür korku ve kaygıların artık terk edilmesi gerektiğini hep savunduk." şeklinde konuştu.
Sezona Erzurumspor karşısında alınan galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Nahit Eren, rakiplerine karşı uzun süredir devam eden galibiyet hasretinin de sona erdiğini söyledi.
Eren, "İlk maç olması hasebiyle galip gelmiş olmak, 3 puan almış olmak bizler açısından sevindirici. Uzun zamandır da Erzurumspor'a karşı bir galibiyet sorunumuz vardı, nihayet kendi evimizde galip gelerek, 3 puan alarak taraftarlarımızı mutlu ettik." dedi.
"Kentimize gelen her takıma ev sahipliği, misafirperverlik yapmaya devam edeceğiz"
Karşılaşmadaki ev sahipliği nedeniyle de memnuniyetini dile getiren Eren, "Asıl önemli olan kentte Erzurumspor yönetimi, taraftarı ve Diyarbakır'ın ev sahipliğiydi. Güzel bir atmosferde karşılaşma neticelendi, kendilerini Diyarbakır'da misafir ettik. Kentimize gelen her takıma ev sahipliği, misafirperverlik yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"STAT BİZE AZ GELİYOR"
Amedspor taraftarlarının yoğun ilgisine dikkat çeken Eren, stadyum kapasitesinin talebi karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.
Eren, "Gerçekten stat bize az geliyor, daha doğrusu talep çok fazla. Sadece Diyarbakır'dan değil, bölgeden her kentten hafta sonu Diyarbakır'a bir taraftar akını oluyor." dedi.
Bilet talebini karşılayamadıklarını belirten Eren, "Ama bilet talebini karşılayamadık çünkü stadımız 33.000, maalesef birçok kişi dışarıda kaldı." ifadelerini kullandı.
"ALİ TURAP BÜLBÜL'Ü BONSERVİSİYLE TRANSFER ETTİK"
Amedspor Başkanı, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül'ün transferi hakkında da bilgi verdi.
Eren, "Ali Turap Bülbül'ü Galatasaray'dan bonservisiyle transfer ettik ve 2 yıllığına kendisiyle bir sözleşme imzaladık. Bir miktar bonservis, bir miktar da satıştan pay şeklinde yaptık." diye konuştu.
"FENERBAHÇE İLE BİRÇOK FUTBOLCU KONUSUNDA İLETİŞİM KURDUK"
Fenerbahçe ile de çeşitli futbolcular için görüşmeler yaptıklarını açıklayan Nahit Eren, ancak istedikleri oyuncular konusunda ilerleme sağlayamadıklarını belirtti.
Eren, "Fenerbahçe ile birçok futbolcu konusunda iletişim kurduk. Oğuz Aydın da bunlardan birisi. Özellikle kiralık konusunda ya da satış konusunda maalesef beklentilerimiz ya da istediğimiz futbolcular konusunda ilerleme katetmedik." dedi.
TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPTIKLARI FUTBOLCUYU AÇIKLADI
Reims'in Fildişi Sahilli santrforu Oumar Diakite'yi transfer etmek için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Eren, "Oumar Diakite ile iletişimimiz uzun süre oldu. Futbolcuyla, kulübüyle temaslarımız devam ediyor. Olma ihtimali var diyelim. Temaslarımız uzun süredir devam ediyor, futbol şubemiz, transfer komitemiz o konuda çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
DIAGNE VE DIA SABA AÇIKLAMASI
Mbaye Diagne ve Dia Saba'nın takım için önemine de değinen Nahit Eren, "Dia Saba bizim için önemli bir futbolcu. Geçen sezon şampiyonlukta, Süper Lig'e çıkma sürecinde önemli katkısı olan bir futbolcumuz. İlk maçındaki performansının umarım sezon boyu sürer. Diagne de tıpkı Saba gibi geçen sezon şampiyonlukta en önemli payı olan futbolculardan biri. Dün kendisiyle bir toplantı yaptım, bu konudaki düşüncesini, şu an Amedspor'da mutlu olduğunu ve burada oynamak istediğini beyan etti." değerlendirmesinde bulundu.
"BARIŞ ORTAMINA KATKI SUNACAĞIZ"
Nahit Eren, Amedspor'un toplumsal sorumluluğuna ilişkin de mesaj vererek, "Amedspor, Diyarbakır kenti, Amedspor taraftarı ve yönetimiyle biz ülkedeki bu huzur ve barış ortamına katkı sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu anlamda bu tür korku ve kaygıların artık terk edilmesi gerektiğini hep savunduk." şeklinde konuştu.