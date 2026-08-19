Gençlerbirliği'nden İrfan Can Eğribayat itirafı!

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe galibiyetini değerlendirirken İrfan Can Eğribayat'ın performansı ve Niasse transferi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirten Çakmak, "Ligin ilk maçında Fenerbahçe gibi Türkiye'nin büyük, güzide kulüplerinden biriyle oynamak bizim için bir memnuniyetti. Hele bu maçtan üç puan aldığımız zaman çok daha mutlu olduk. İyi bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.
"İRFAN CAN, TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜÇ YERLİ KALECİSİNDEN BİRİ"
İrfan Can Eğribayat'a ayrı bir parantez açan Gençlerbirliği Başkanı, deneyimli kalecinin teknik heyetin özellikle istediği isimlerden biri olduğunu söyledi.
Çakmak, "İrfan Can Eğribayat zaten bizim teknik heyetimizin istediği, güvendiği ve inandığı bir kardeşimizdi. Biz fiziksel olarak değil ama mental olarak problem olduğunu düşünüyorduk hep." dedi.
İrfan Can'ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çakmak, "Hocalarımız, İrfan Can'ın sadece Gençlerbirliği için değil, Türkiye için de büyük bir kazanç olacağını hep söylüyordu. Bana göre de yerli kalecilere baktığınız zaman şu anda Türkiye'nin en iyi üç kalecisinden biri." sözlerini sarf etti.
"AVRUPA'DAN ÇOK İYİ TEKLİFLER ALACAK"
İrfan Can Eğribayat'ın performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda önemli transfer teklifleri alacağını düşündüğünü belirten Çakmak, "Sezon sonunda göreceksiniz; İrfan, Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden çok iyi teklifler alacak. Bu performansla devam ederse iyi bir kulübe de transfer olur bana göre." şeklinde konuştu.
NIASSE TRANSFERİNİ AÇIKLADI
Transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan Arda Çakmak, Niasse ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Çakmak, "Niasse bugün akşamüstü Türkiye'de olacak, Ankara'ya geliyor. Kulübüyle de kendisiyle de şartlarda anlaştık. Bir aksilik olmazsa bugün akşamüstü gelecek, yarın sağlık kontrolünden sonra sözleşmemizi imzalarız." ifadelerini kullandı.
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe karşısında alınan 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirten Çakmak, "Ligin ilk maçında Fenerbahçe gibi Türkiye'nin büyük, güzide kulüplerinden biriyle oynamak bizim için bir memnuniyetti. Hele bu maçtan üç puan aldığımız zaman çok daha mutlu olduk. İyi bir başlangıç yaptık." ifadelerini kullandı.
"İRFAN CAN, TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜÇ YERLİ KALECİSİNDEN BİRİ"
İrfan Can Eğribayat'a ayrı bir parantez açan Gençlerbirliği Başkanı, deneyimli kalecinin teknik heyetin özellikle istediği isimlerden biri olduğunu söyledi.
Çakmak, "İrfan Can Eğribayat zaten bizim teknik heyetimizin istediği, güvendiği ve inandığı bir kardeşimizdi. Biz fiziksel olarak değil ama mental olarak problem olduğunu düşünüyorduk hep." dedi.
İrfan Can'ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çakmak, "Hocalarımız, İrfan Can'ın sadece Gençlerbirliği için değil, Türkiye için de büyük bir kazanç olacağını hep söylüyordu. Bana göre de yerli kalecilere baktığınız zaman şu anda Türkiye'nin en iyi üç kalecisinden biri." sözlerini sarf etti.
"AVRUPA'DAN ÇOK İYİ TEKLİFLER ALACAK"
İrfan Can Eğribayat'ın performansını sürdürmesi halinde sezon sonunda önemli transfer teklifleri alacağını düşündüğünü belirten Çakmak, "Sezon sonunda göreceksiniz; İrfan, Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden çok iyi teklifler alacak. Bu performansla devam ederse iyi bir kulübe de transfer olur bana göre." şeklinde konuştu.
NIASSE TRANSFERİNİ AÇIKLADI
Transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan Arda Çakmak, Niasse ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Çakmak, "Niasse bugün akşamüstü Türkiye'de olacak, Ankara'ya geliyor. Kulübüyle de kendisiyle de şartlarda anlaştık. Bir aksilik olmazsa bugün akşamüstü gelecek, yarın sağlık kontrolünden sonra sözleşmemizi imzalarız." ifadelerini kullandı.