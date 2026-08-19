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Arsenal'den Kenan Yıldız için 100 milyon euroluk çılgın plan!

Arsenal, Juventus forması giyen Kenan Yıldız için yeniden harekete geçti. İngiliz devinin, genç futbolcunun transferi için 100 milyon euroya kadar çıkabileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Arsenal'den Kenan Yıldız için 100 milyon euroluk çılgın plan!
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İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in, Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'a olan ilgisi yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; hücum hattına önemli bir takviye yapmak isteyen Arsenal'in alternatifleri arasında Kenan Yıldız da bulunuyor.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın milli futbolcunun büyük bir hayranı olduğu ve Kenan'ı Londra'ya getirmek istediği belirtildi.

100 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARABİLİRLER

Arsenal'in Kenan Yıldız transferi için 100 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceği ifade edildi.

Bu rakamın, kadrosundaki bazı oyuncuları satarak gelir elde etmekte zorlanan Juventus yönetimini ciddi şekilde düşündürebilecek büyüklükte olduğu vurgulandı.

Ancak Torino ekibinin, astronomik teklif ihtimaline rağmen Kenan Yıldız konusunda geri adım atmaya niyetli olmadığı kaydedildi.

JUVENTUS İÇİN "SATILIK DEĞİL"

Haberde Kenan Yıldız'ın uzun süredir Juventus'un "satın alınamayacak oyuncular" listesinde bulunduğuna dikkat çekildi.

İtalyan ekibinin milli futbolcuya yalnızca yüksek piyasa değerine sahip bir oyuncu gözüyle bakmadığı belirtildi.

2030'A KADAR SÖZLEŞME

Juventus, 2026 yılının başında Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmıştı.

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