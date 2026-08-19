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Roma'dan Jayden Oosterwolde hamlesi!

Roma'nın, Jayden Oosterwolde'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin ise beklediği bonservis teklifinin gelmesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 14:10
Haber: Sabah
Roma'dan Jayden Oosterwolde hamlesi!
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre Serie A ekibi Roma, sarı-lacivertli takımın Hollandalı savunmacısını kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği aktarıldı.

SERIE A'YA SICAK BAKIYOR

25 yaşındaki futbolcunun da kariyerine İtalya'da devam etme fikrine sıcak baktığı öne sürüldü.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Kısa süre önce Oosterwolde'nin menajeri Joes Blakborn'un İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında sona erecek olan Oosterwolde'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

SAKATLIĞI NEDENİYLE FORMA GİYEMİYOR

Bu sezon 3 maçta görev yapan Hollandalı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Sturm Graz karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Yapılan kontrollerde arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilen Oosterwolde'nin en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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