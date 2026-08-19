Can Armando Güner için transfer açıklaması

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Radyospor'da açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eren, "Can Armando Güner transferi neden olmadı?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Can Armando Güner ile uzun süre kendisiyle görüştük, Galatasaray kulübümüzle de kiralık konusunda hemfikirdik. Ama bir noktadan sonra kendi talepleri nedeniyle ilerleyemedik." yanıtını verdi.
18 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu için Amedspor dışında Süper Lig'den Alanyaspor ve Samsunspor da gündeme gelmişti.
Galatasaray'a geride kalan sezonun devre arasında katılan genç oyuncu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.
18 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu için Amedspor dışında Süper Lig'den Alanyaspor ve Samsunspor da gündeme gelmişti.
Galatasaray'a geride kalan sezonun devre arasında katılan genç oyuncu, sarı-kırmızılılarda 2 maçta süre buldu.