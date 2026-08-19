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Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 15:02 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 15:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını açıkladı!
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Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, 19 yaşındaki genç santrforun satışından 24.5 milyon euro bonservis kazanacak. Coventry City, Sidiki Cherif ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Teşekkürler Sidiki Cherif

Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçen sezonun devre arası transfer döneminde Angers'ten 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de 17 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



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