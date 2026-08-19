Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, 19 yaşındaki genç santrforun satışından 24.5 milyon euro bonservis kazanacak. Coventry City, Sidiki Cherif ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Teşekkürler Sidiki Cherif
Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır.
Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçen sezonun devre arası transfer döneminde Angers'ten 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de 17 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Teşekkürler Sidiki Cherif
Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır.
Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i geçen sezonun devre arası transfer döneminde Angers'ten 18+4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de 17 maçta süre bulan Fransız oyuncu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.