19 Ağustos
Celtic-LASK
22:00
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
22:00
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
22:00
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
22:00
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
22:00

Trabzonspor'a Darwin Nunez şoku!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Darwin Nunez, Al Diriyah'a gidiyor. Al Diriyah, Uruguaylı golcünün transferi için Al-Hilal ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a Darwin Nunez şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'a Al Hilal'den Darwin Nunez transferinden kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Darwin Nunez, Al Diriyah'ya transfer oluyor.

Al Diriyah, Darwin Nunez transferi için Al-Hilal ile anlaşma sağladı.

Romano'nun haberine göre, Nunez, Al Diriyah'a kiralık olarak imza atacak ve anlaşmada satın alma opsiyonu yer almayacak. Al Diriyah, 27 yaşındaki futbolcunun maaşını karşılayacak.

Al Diriyah, Darwin Nunez için sağlık kontrollerini de planladı.

Al-Hilal forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.