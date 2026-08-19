Trabzonspor'a Darwin Nunez şoku!

Trabzonspor'a Al Hilal'den Darwin Nunez transferinden kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Darwin Nunez, Al Diriyah'ya transfer oluyor.
Al Diriyah, Darwin Nunez transferi için Al-Hilal ile anlaşma sağladı.
Romano'nun haberine göre, Nunez, Al Diriyah'a kiralık olarak imza atacak ve anlaşmada satın alma opsiyonu yer almayacak. Al Diriyah, 27 yaşındaki futbolcunun maaşını karşılayacak.
Al Diriyah, Darwin Nunez için sağlık kontrollerini de planladı.
Al-Hilal forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
Al Diriyah, Darwin Nunez transferi için Al-Hilal ile anlaşma sağladı.
Romano'nun haberine göre, Nunez, Al Diriyah'a kiralık olarak imza atacak ve anlaşmada satın alma opsiyonu yer almayacak. Al Diriyah, 27 yaşındaki futbolcunun maaşını karşılayacak.
Al Diriyah, Darwin Nunez için sağlık kontrollerini de planladı.
Al-Hilal forması altında toplamda 24 maçta süre bulan Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.