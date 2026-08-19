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Inter'de mutlu son: Curtis Jones

Inter, Curtis Jones'u kadrosuna katmak için Liverpool ile 35 milyon euroluk paket bedel üzerinden sözlü anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 15:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Inter'de mutlu son: Curtis Jones
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İtalya Serie A devi Inter, Liverpool forması giyen Curtis Jones'un transferi için anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz futbolcunun transferinde artık son aşamaya geçildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Curtis Jones'u kadrosuna katmak için Liverpool ile 35 milyon euroluk paket bedel üzerinden sözlü anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Liverpool formasıyla 49 maça çıkan Jones, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

 

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