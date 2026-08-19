Inter'de mutlu son: Curtis Jones

İtalya Serie A devi Inter, Liverpool forması giyen Curtis Jones'un transferi için anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz futbolcunun transferinde artık son aşamaya geçildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Curtis Jones'u kadrosuna katmak için Liverpool ile 35 milyon euroluk paket bedel üzerinden sözlü anlaşmaya vardı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Liverpool formasıyla 49 maça çıkan Jones, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Curtis Jones'u kadrosuna katmak için Liverpool ile 35 milyon euroluk paket bedel üzerinden sözlü anlaşmaya vardı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Liverpool formasıyla 49 maça çıkan Jones, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.