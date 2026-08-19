19 Ağustos
Celtic-LASK
22:00
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
22:00
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
22:00
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
22:00
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
22:00

Acun Ilıcalı'dan loca zaferi!

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Acun Ilıcalı, mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın kendisine ait olan locasını geri almasının ardından açtığı davayı kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 15:40
Haber: Sporx.com
Acun Ilıcalı'dan loca zaferi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
- SPORX ÖZEL | Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı locası için dava açan Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasına kavuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı'ya iadesine ve 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının veya devrinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verdi.

Böylece Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını kullanma hakkını yeniden kazanmış oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.