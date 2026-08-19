Acun Ilıcalı'dan loca zaferi!

- SPORX ÖZEL | Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı locası için dava açan Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasına kavuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı'ya iadesine ve 2026-2027 futbol sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının veya devrinin ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesine karar verdi.
Böylece Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını kullanma hakkını yeniden kazanmış oldu.
Böylece Acun Ilıcalı, mahkeme kararıyla locasını kullanma hakkını yeniden kazanmış oldu.