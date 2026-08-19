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Sivasspor Başkanı Burak Özçoban: "Hayal üretmiyoruz"

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban açıklamalarda bulundu

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 15:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor Başkanı Burak Özçoban: 'Hayal üretmiyoruz'
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, geçen yıl yaşadıkları sorunları tekrar yaşamamak için mali yapıyı dengeli şekilde sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özçoban, BG Grup 4 Eylül Stadı Basın Toplantı Odası'nda kulübün gündemindeki konular hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikten sonra öncelikle teknik heyet ve futbolcularla ilgili çalışmalara başladıklarını belirten Özçoban, iç transfer sürecini büyük ölçüde tamamladıklarını, ardından dış transfere yöneldiklerini dile getirdi.

Yönetim kurulunu genişleterek güçlü bir ekip oluşturduklarını anlatan Özçoban, "Yönetici arkadaşlarımızın sayısını artırarak iyi bir yönetim kurduk. Herkes bu işin ucundan tutuyor. Öncelikle takımı topladık, hocamızla anlaştık ve takımın iç yapısını oluşturmaya başladık." dedi.

"Çeşitli gelir kaynakları üretmeye çalışıyoruz"

Sponsorluk çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Özçoban, yeni gelir kaynakları oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Özçoban, göğüs, sırt ve isim sponsorluklarından yaklaşık 100 milyon liralık gelir elde ettiklerine dikkati çekerek sponsorların sezon içerisinde kulübe maddi katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Kombine ve forma satışlarının beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Özçoban, "Sivasspor gibi bir camianın 350 civarında kombine satıyor olması gerçekten üzücü. İnşallah bu sayı artar. Çeşitli gelir kaynakları üretmeye çalışıyoruz. Yakında kendi internet sitemiz üzerinden forma satışına da başlayacağız." diye konuştu.

"Haddimizi bilerek çalışıyoruz, hayal üretmiyoruz"

Özçoban, sivil toplum kuruluşları ve kentin farklı kesimlerinden alınan destek sözlerine de değinerek verilen sözlerin büyük bölümünün yerine getirilmediğini kaydetti.

Transfer çalışmalarında mali yapıyı gözeterek hareket ettiklerini belirten Özçoban, şöyle konuştu:

"Futbolcu almak aslında çok basit. Yarın 7-8 tane ciddi rakamda futbolcu da alabilirsiniz ama bunu ödeyemediğiniz zaman bunun bir anlamı yok. Biz Sivasspor'uz. Her zaman en yukarıya oynarız, hedefimiz şampiyonluktur. Geçen yıl yaşadığımız şeyleri tekrar yaşamamak için mali yapıyı dengeleyerek götürmemiz lazım. Transfer politikalarında bütçemize göre hareket ediyoruz. Bir günde 15 transfer açıklamıyoruz. Haddimizi bilerek çalışıyoruz, hayal üretmiyoruz."

Transfer döneminin sonuna kadar takıma gerekli takviyeleri yapmak istediklerini ifade eden Özçoban, özellikle orta saha, kanat ve forvet bölgelerinde çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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