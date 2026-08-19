Crystal Palace'tan Zaha'ya bir yıllık sözleşme

Charlotte'ten ayrılan Wilfried Zaha'nın geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, eski kulübü Crystal Palace'ın tesislerinde antrenmanlara çıkıyor.
Africa Foot'ta yer alan habere göre, Crystal Palace ile antrenmanlara çıkan 33 yaşındaki Zaha, teknik direktör Pierre Sage'yi ikna etmeye yakın görünüyor.
FEDAKARLIĞA HAZIR
Zaha'nın, Crystal Palace'a dönmek için maaşında fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.
SÖZLEŞME PLANI
KESİN KARAR VERİLMEDİ
Crystal Palace, Zaha'ya bir yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor ancak İngiliz ekibi, Zaha konusunda henüz kesin kararını vermedi. Crystal Palace, farklı profilleri değerlendirmeye devam ediyor.
Crystal Palace forması altında 458 maçta süre bulan Zaha, 90 gol attı ve 54 asist yaptı.
Africa Foot'ta yer alan habere göre, Crystal Palace ile antrenmanlara çıkan 33 yaşındaki Zaha, teknik direktör Pierre Sage'yi ikna etmeye yakın görünüyor.
FEDAKARLIĞA HAZIR
Zaha'nın, Crystal Palace'a dönmek için maaşında fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.
SÖZLEŞME PLANI
KESİN KARAR VERİLMEDİ
Crystal Palace, Zaha'ya bir yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor ancak İngiliz ekibi, Zaha konusunda henüz kesin kararını vermedi. Crystal Palace, farklı profilleri değerlendirmeye devam ediyor.
Crystal Palace forması altında 458 maçta süre bulan Zaha, 90 gol attı ve 54 asist yaptı.