19 Ağustos
Celtic-LASK
22:00
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
22:00
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
22:00
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
22:00
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
22:00

Crystal Palace'tan Zaha'ya bir yıllık sözleşme

Crystal Palace, eski oyuncusu Wilfried Zaha'ya 1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Farklı isimleri de değerlendiren İngiliz ekibi, Zaha konusunda henüz kesin kararını vermedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 13:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace'tan Zaha'ya bir yıllık sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Charlotte'ten ayrılan Wilfried Zaha'nın geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, eski kulübü Crystal Palace'ın tesislerinde antrenmanlara çıkıyor.

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Crystal Palace ile antrenmanlara çıkan 33 yaşındaki Zaha, teknik direktör Pierre Sage'yi ikna etmeye yakın görünüyor.

FEDAKARLIĞA HAZIR

Zaha'nın, Crystal Palace'a dönmek için maaşında fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.

SÖZLEŞME PLANI
KESİN KARAR VERİLMEDİ

Crystal Palace, Zaha'ya bir yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor ancak İngiliz ekibi, Zaha konusunda henüz kesin kararını vermedi. Crystal Palace, farklı profilleri değerlendirmeye devam ediyor.

Crystal Palace forması altında 458 maçta süre bulan Zaha, 90 gol attı ve 54 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.