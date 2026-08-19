Gençlerbirliği, Metehan Baltacı'yı istiyor

Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı'ya Süper Lig'den talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gençlerbirliği, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'ya talip oldu. Transferin gerçekleşmesi halinde Metahan Baltacı, kiralık olarak Gençlerbirliği forması giyecek.
Metehan Baltacı için daha önce de Polonya ekibi Pogon Szczecin gündeme gelmişti.
23 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Metehan Baltacı için daha önce de Polonya ekibi Pogon Szczecin gündeme gelmişti.
23 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.