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Gençlerbirliği, Metehan Baltacı'yı istiyor

Gençlerbirliği, Galatasaray'ın stoperi Metehan Baltacı'yı kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 14:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Metehan Baltacı'yı istiyor
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Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı'ya Süper Lig'den talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gençlerbirliği, Galatasaray'dan Metehan Baltacı'ya talip oldu. Transferin gerçekleşmesi halinde Metahan Baltacı, kiralık olarak Gençlerbirliği forması giyecek.

Metehan Baltacı için daha önce de Polonya ekibi Pogon Szczecin gündeme gelmişti.

23 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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