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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, unvanını korumak için sahaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 15:01
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
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2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son Avrupa şampiyonu ay-yıldızlıların, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde gerçekleştirilecek organizasyondaki kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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