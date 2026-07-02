Serdar Dursun'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal itirafı!

Serdar Dursun, HT Spor'a verdiği röportajda hem geleceği hem de Fenerbahçe gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFER KARARINI AÇIKLADI
Tecrübeli golcü, yeni sezon öncesinde birçok kulüpten teklif aldığını belirterek kararını kısa süre içinde vereceğini söyledi.
Serdar Dursun, "Yeni sezon öncesinde yurt dışından, Süper Lig'den ve 1. Lig'den teklifler var. Geleceğimle ilgili kararımı ise önümüzdeki birkaç hafta içinde vereceğim." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE SÖZLERİ
Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği maçlara da değinen Serdar Dursun, sahaya her zaman en iyi performansını yansıtmaya çalıştığını söyledi.
"Duygu olarak Kadıköy'de veya Fenerbahçe'ye karşı oynamak farklı ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hatta Fenerbahçe'ye karşı ekstra iyi oynamaya çalışıyorum ki insanlar 'Serdar bilerek oynamadı' diye düşünmesin." dedi.
İSMAİL KARTAL YORUMU
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal hakkında da konuşan deneyimli golcü, sarı-lacivertli kulübün doğru bir tercih yaptığını ifade etti.
Serdar Dursun, "İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye tekrar dönmesi doğru bir karar. Kendisi belki şampiyon yapamadı ama çok iyi bir yerde bırakmıştı. Mourinho ve Tedesco da fena gitmedi ama İsmail Hoca'daki oyun bence daha pozitif bir oyundu. Büyük takımın maça hükmetmesi lazım. Ayrıca camianın kalbini biliyor. Bu lazım. Onun için hayırlısını diliyorum. Umarım Fenerbahçe'yi şampiyon yapar." şeklinde konuştu.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINI DEĞERLENDİRDİ
Geride kalan sezondaki şampiyonluk yarışına da değinen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın performanslarını değerlendirdi.
Serdar Dursun, "Geçen sezon şampiyonluk son haftalarda yer değiştirebilirdi. Fenerbahçe çok hatalar yaptı. Galatasaray, son üç senede ilk kez bu kadar puan kaybetti. Çok fazla baskı ve oyuncularda bir doymuşluk ve yorgunluk vardı." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.
Tecrübeli golcü, yeni sezon öncesinde birçok kulüpten teklif aldığını belirterek kararını kısa süre içinde vereceğini söyledi.
Serdar Dursun, "Yeni sezon öncesinde yurt dışından, Süper Lig'den ve 1. Lig'den teklifler var. Geleceğimle ilgili kararımı ise önümüzdeki birkaç hafta içinde vereceğim." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE SÖZLERİ
Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği maçlara da değinen Serdar Dursun, sahaya her zaman en iyi performansını yansıtmaya çalıştığını söyledi.
"Duygu olarak Kadıköy'de veya Fenerbahçe'ye karşı oynamak farklı ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hatta Fenerbahçe'ye karşı ekstra iyi oynamaya çalışıyorum ki insanlar 'Serdar bilerek oynamadı' diye düşünmesin." dedi.
İSMAİL KARTAL YORUMU
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal hakkında da konuşan deneyimli golcü, sarı-lacivertli kulübün doğru bir tercih yaptığını ifade etti.
Serdar Dursun, "İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye tekrar dönmesi doğru bir karar. Kendisi belki şampiyon yapamadı ama çok iyi bir yerde bırakmıştı. Mourinho ve Tedesco da fena gitmedi ama İsmail Hoca'daki oyun bence daha pozitif bir oyundu. Büyük takımın maça hükmetmesi lazım. Ayrıca camianın kalbini biliyor. Bu lazım. Onun için hayırlısını diliyorum. Umarım Fenerbahçe'yi şampiyon yapar." şeklinde konuştu.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINI DEĞERLENDİRDİ
Geride kalan sezondaki şampiyonluk yarışına da değinen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın performanslarını değerlendirdi.
Serdar Dursun, "Geçen sezon şampiyonluk son haftalarda yer değiştirebilirdi. Fenerbahçe çok hatalar yaptı. Galatasaray, son üç senede ilk kez bu kadar puan kaybetti. Çok fazla baskı ve oyuncularda bir doymuşluk ve yorgunluk vardı." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.