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Livakovic için Fenerbahçe'ye teklif var!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e eski kulübü Dinamo Zagreb, 3 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 09:44
Fotoğraf: AA
Livakovic için Fenerbahçe'ye teklif var!
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Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvat ekibi, tecrübeli kaleciye senelik 1.5 milyon euro maaş ödeyecek ancak bonservis konusunda ise Fenerbahçe'yle henüz bir anlaşma yok. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

Dinamo Zagreb, 3 milyon euroya oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.

DINAMO ZAGREB'İN HOCASI: "BİZİMLE DEVAM EDECEK"

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'den kiraladıkları Dominik Livakovic ile ilgili konuştu.

Livakovic'in gelecek yıl Dinamo Zagreb'de kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren Kovacevic, "Dominik Livakovic'in yeni sezonda da Dinamo'da oynamaya devam edeceğine inanıyorum. Eğer kalırsa, kimse benden daha mutlu olamaz!" sözlerini sarf etti.

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