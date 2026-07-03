Filenin Sultanları'nın VNL kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi 3. hafta kadrosu belli oldu. İki etap sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan tablosunda 6. sırada yer alan ay-yıldızlılar, 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da sahaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KADRO AÇIKLANDI
Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takımın Osaka etabında mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Ay-yıldızlıların kadrosunda pasör olarak Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin yer aldı.
Pasör çaprazı pozisyonunda Defne Başyolcu ve Melissa Vargas kadroya dahil edildi.
Smaçörlerde Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek bulunuyor.
Orta oyuncu rotasyonunda Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş yer aldı.
Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ve Gizem Örge kadroya çağrıldı.
OSAKA'DA 4 MAÇ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL 3. hafta maçlarında ilk olarak 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 10 Temmuz'da ABD, 11 Temmuz'da Japonya ve 12 Temmuz'da Tayland karşısında mücadele edecek.
MAÇ PROGRAMI
8 Temmuz
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz
09.30 Tayland-Türkiye
Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takımın Osaka etabında mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Ay-yıldızlıların kadrosunda pasör olarak Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin yer aldı.
Pasör çaprazı pozisyonunda Defne Başyolcu ve Melissa Vargas kadroya dahil edildi.
Smaçörlerde Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek bulunuyor.
Orta oyuncu rotasyonunda Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş yer aldı.
Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ve Gizem Örge kadroya çağrıldı.
OSAKA'DA 4 MAÇ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL 3. hafta maçlarında ilk olarak 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 10 Temmuz'da ABD, 11 Temmuz'da Japonya ve 12 Temmuz'da Tayland karşısında mücadele edecek.
MAÇ PROGRAMI
8 Temmuz
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz
09.30 Tayland-Türkiye