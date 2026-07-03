02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
2-1
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
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03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
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06:00
02 Temmuz
Lyn-Aasane
6-2

Filenin Sultanları'nın VNL kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlılar, Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 01:33
Haber: AA
Filenin Sultanları'nın VNL kadrosu açıklandı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi 3. hafta kadrosu belli oldu. İki etap sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan tablosunda 6. sırada yer alan ay-yıldızlılar, 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da sahaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KADRO AÇIKLANDI

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takımın Osaka etabında mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Ay-yıldızlıların kadrosunda pasör olarak Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin yer aldı.

Pasör çaprazı pozisyonunda Defne Başyolcu ve Melissa Vargas kadroya dahil edildi.

Smaçörlerde Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek bulunuyor.

Orta oyuncu rotasyonunda Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş yer aldı.

Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ve Gizem Örge kadroya çağrıldı.

OSAKA'DA 4 MAÇ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL 3. hafta maçlarında ilk olarak 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 10 Temmuz'da ABD, 11 Temmuz'da Japonya ve 12 Temmuz'da Tayland karşısında mücadele edecek.

MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz
06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz
07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz
13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz
09.30 Tayland-Türkiye

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