Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Cristiano Ronaldo'nun "Bismillah" anı sosyal medyayı salladı

2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup eden Portekiz, adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmaya Cristiano Ronaldo'nun attığı penaltı golü ve vuruş öncesindeki dudak hareketleri damga vurdu.

calendar 03 Temmuz 2026 10:30 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:58
Haber: Sporx.com
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Cristiano Ronaldo'nun 'Bismillah' anı sosyal medyayı salladı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz ile Hırvatistan arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Nefes kesen karşılaşmada sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Portekiz, turnuvada yoluna devam ederek son 16 turuna yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin en çok konuşulan ismi ise bir kez daha Cristiano Ronaldo oldu. Portekiz'in yıldız futbolcusu, takımının geri düştüğü bölümde kazanılan penaltıda topun başına geçti. Ronaldo'nun vuruş öncesinde dudak hareketleriyle "Bismillah" dediği yönündeki görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Deneyimli yıldız, yoğun baskı altında kullandığı penaltıda hata yapmadı ve topu ağlara göndererek skora denge getirdi. Ronaldo'nun golü, Portekiz'i yeniden maçın içine taşırken karşılaşmanın kırılma anlarından biri olarak dikkat çekti.

Bu gol aynı zamanda Cristiano Ronaldo için tarihi bir anlam da taşıdı. 41 yıl 147 günlük yaşıyla Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası eleme aşamasında ağları havalandırdı.

Portekiz, Hırvatistan karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından son 16 turunda İspanya ile eşleşti. Ronaldo'nun hem rekoru hem de penaltı öncesindeki görüntüleri, maçın skorunun önüne geçerek dünya futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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