Cristiano Ronaldo'nun "Bismillah" anı sosyal medyayı salladı
2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup eden Portekiz, adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmaya Cristiano Ronaldo'nun attığı penaltı golü ve vuruş öncesindeki dudak hareketleri damga vurdu.
Deneyimli yıldız, yoğun baskı altında kullandığı penaltıda hata yapmadı ve topu ağlara göndererek skora denge getirdi. Ronaldo'nun golü, Portekiz'i yeniden maçın içine taşırken karşılaşmanın kırılma anlarından biri olarak dikkat çekti.
Bu gol aynı zamanda Cristiano Ronaldo için tarihi bir anlam da taşıdı. 41 yıl 147 günlük yaşıyla Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası eleme aşamasında ağları havalandırdı.
Portekiz, Hırvatistan karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından son 16 turunda İspanya ile eşleşti. Ronaldo'nun hem rekoru hem de penaltı öncesindeki görüntüleri, maçın skorunun önüne geçerek dünya futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
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|4
|Katar
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|2
|2
|10
|-8
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|Brezilya
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|2
|Fas
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|3
|7
|3
|İskoçya
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|3
|4
|Haiti
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|Fildişi Sahili
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|Ekvador
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|4
|Curacao
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|Hollanda
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|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
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|7
|3
|4
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|3
|İsveç
|3
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|7
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|4
|4
|Tunus
|3
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|2
|12
|-10
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|Takımlar
|O
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
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|1
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|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
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|1
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|Yeni Zelanda
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Suudi Arabistan
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|A
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|Av.
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|Fransa
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|Norveç
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|Irak
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|Takımlar
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|Arjantin
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|3
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|Avusturya
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|Cezayir
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|5
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|-2
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|4
|Ürdün
|3
|0
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|3
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
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|0
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|0
|4
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