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Ataman'dan Bosna Hersek galibiyeti yorumu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda yapılan sistem değişikliğiyle oyunun kontrolünü ele aldıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 02:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ataman'dan Bosna Hersek galibiyeti yorumu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Husejin Smajlovic Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIDA OYUNUN KONTROLÜNÜ ELİMİZDE TUTTUK"

Ergin Ataman, karşılaşmanın milli takım açısından güzel geçtiğini belirtti.

Ataman, "İki takım da savunmada çok agresifti. İlk yarıda özellikle hızlı hücumlarda çok hata yaptık. Yedi kolay turnike kaçırdık ve rakibimize kolay sayı fırsatları verdik. Alperen Şengün'ün de ilk yarıda üç faul alması bizi etkiledi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda farklı bir oyun planına geçtiklerini söyleyen Ataman, "İkinci yarıda farklı bir sistemle oynamaya başladık. Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer'i birlikte kullandık, Cedi Osman'ı 4 numarada değerlendirdik. İkinci yarıya çok iyi başladık ve oyunun kontrolünü elimizde tuttuk." dedi.

"ALPEREN ŞENGÜN'Ü DAHA ETKİLİ KULLANDIK"

Ataman, hücumda Alperen Şengün'ü ikinci yarıda daha etkili kullandıklarını vurguladı.

Tecrübeli başantrenör, "Hücumda Alperen Şengün'ü de daha etkili kullandık. Boş şutlar kaçırmamıza rağmen iyi basketbol oynadık. Agresif savunma yaptık ve son bölümde Şengün'ü de çok iyi kullandık. Bosna Hersek'i de tebrik ediyorum. Bugün gerçekten iyi basketbol oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.

HEDEF 6'DA 6

Ergin Ataman, grubu namağlup tamamlamak istediklerini söyledi. Ataman, "Pazartesi günü İsviçre'ye karşı oynuyoruz. Her maç önemli. Bir sonraki tur için avantajımızı korumak adına grubu 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"HARİKA İŞ ÇIKARDIK"

Takım kaptanı Cedi Osman da zor bir maç beklediklerini ifade etti.

Cedi, "Bosna Hersek'i tebrik etmek istiyorum çünkü çok agresif ve iyi basketbol oynadılar. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Grubu 6'da 6 ile bitirme şansına sahip olmak istiyorduk. Pazartesi günü bir başka zor maçımız var, odaklanmalı ve hazır olmalıyız." dedi.

Milli basketbolcu, takımın ikinci yarıdaki reaksiyonuna dikkat çekerek, "Takım arkadaşlarımı ve koçlarımızı tebrik ediyorum. Harika iş çıkardık, pes etmedik. Devre arasında 5 sayı gerideydik ama ikinci yarıda daha iyi bir mantaliteyle sahaya çıktık ve çok daha iyi oynadık." diye konuştu.

"BENİM İÇİN GÜZEL BİR ANI OLDU"

Cedi Osman, Bosna Hersek'te yeniden forma giymesinin kendisi için özel olduğunu da söyledi.

Milli oyuncu, "Gerçekten harikaydı. Bosna Hersek'te tekrar oynayabildiğim için çok mutluydum. Benim için kesinlikle güzel bir anı oldu. Tabii ki galibiyeti aldığımız için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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