Trabzonspor'dan Deniz Gül hamlesi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin, Porto forması giyen milli golcü Deniz Gül ile ilgilendiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRABZONSPOR DENİZ GÜL'ÜN PEŞİNDE
61saat'in haberine göre Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen 22 yaşındaki santrfor Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
KARİYER PERFORMANSI
22 yaşındaki milli futbolcu, kariyerinde çıktığı 116 resmi maçta 26 gol ve 6 asist üretti. Porto formasıyla ise 67 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ
A Milli Takım formasını şimdiye kadar 10 kez giyen Deniz Gül, bu maçlarda 2 gole imza attı. Bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde transfer için resmi adımlar atması bekleniyor.
61saat'in haberine göre Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen 22 yaşındaki santrfor Deniz Gül'ü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
KARİYER PERFORMANSI
22 yaşındaki milli futbolcu, kariyerinde çıktığı 116 resmi maçta 26 gol ve 6 asist üretti. Porto formasıyla ise 67 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ
A Milli Takım formasını şimdiye kadar 10 kez giyen Deniz Gül, bu maçlarda 2 gole imza attı. Bordo-mavililerin önümüzdeki günlerde transfer için resmi adımlar atması bekleniyor.