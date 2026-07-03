Efeler Ligi ekibi Spor Toto'da yaprak dökümü

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Efeler Ligi 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlayan başkent ekibi; Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Emin Gök, Muhammed Kaya, Bennie Tuinstra ve Marko Ivovic'in gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.