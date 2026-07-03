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Efeler Ligi ekibi Spor Toto'da yaprak dökümü

Efeler Ligi ekiplerinden Spor Toto, yeni sezon öncesi Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Emin Gök, Muhammed Kaya, Bennie Tuinstra ve Marko Ivovic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Temmuz 2026 00:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Efeler Ligi ekibi Spor Toto'da yaprak dökümü
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Efeler Ligi 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlayan başkent ekibi; Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Emin Gök, Muhammed Kaya, Bennie Tuinstra ve Marko Ivovic'in gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.

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