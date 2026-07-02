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Fethiyespor'a iki takviye daha

Fethiyespor, yeni sezon öncesi savunmaya İsmail Erdoğan'ı transfer ederken, orta saha oyuncusu Muhammet Akarslan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 16:08 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 16:09
Haber: DHA
Fethiyespor'a iki takviye daha
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminin hareketli takımı Fethiyespor, iki takviyeye birden imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlılar Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen defans İsmail Erdoğan ve orta saha Muhammet Akarslan ile anlaşmaya vardı.

Fethiyespor, İsmail transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor'umuz, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen İsmail Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde farklı kulüplerde oynayan ve 1'nci Lig'de 78 kez forma giyen İsmail Erdoğan, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. İsmail Erdoğan'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Muhammet Akarslan'ın da kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

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