Marius Mouandilmadji'den Galatasaray formalı paylaşım!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenmanını Galatasaray formasıyla gerçekleştirdi. Mouandilmadji'nin, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'in isminin yer aldığı formayı giymesi dikkatlerden kaçmadı.
Paylaşımında Victor Osimhen'i de etiketleyen Çadlı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede gündem oldu.
Paylaşımında Victor Osimhen'i de etiketleyen Çadlı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede gündem oldu.