02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
18:00
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
22:00
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00
02 Temmuz
Lyn-Aasane
19:00

Marius Mouandilmadji'den Galatasaray formalı paylaşım!

Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, yeni sezon hazırlıkları sırasında Victor Osimhen yazılı Galatasaray formasıyla antrenman yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 17:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Marius Mouandilmadji'den Galatasaray formalı paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenmanını Galatasaray formasıyla gerçekleştirdi. Mouandilmadji'nin, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'in isminin yer aldığı formayı giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşımında Victor Osimhen'i de etiketleyen Çadlı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında kısa sürede gündem oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.