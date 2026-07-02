Los Angeles Lakers'tan 4 takviye birden!

Los Angeles Lakers, kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamlelere imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LA ekibi, Utah Jazz'den Walker Kessler'ı kadrosuna katarken, serbest oyuncu piyasasında Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes ve Collin Sexton ile de sözleşme imzaladı.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Lakers, kısıtlı serbest oyuncu (restricted free agent) statüsündeki Walker Kessler'ı işaret et-ve-takas (sign-and-trade) yöntemiyle kadrosuna kattı. Los Angeles ekibi, 23 yaşındaki pivotla 4 yıl ve 130 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.
Bu takas kapsamında Lakers, 2031 ve 2033 yıllarına ait korumasız birinci tur draft haklarını Utah Jazz'e gönderirken, ayrıca 2028 ve 2030 yıllarına ait birinci tur draft takas haklarını (pick swap) da Jazz'e verdi.
Kessler'ın yeni sözleşmesinde dördüncü sezon için oyuncu opsiyonu ve tam kapsamlı takas bonusu (trade kicker) maddesi de yer alıyor.
2.18 metre boyundaki pivot, 2025-26 sezonunda sol omzundaki labrum yırtığı nedeniyle yalnızca beş maçta forma giyebildi. Buna rağmen Kessler, NBA'in yükselen en önemli pota koruyucuları ve ribaundcuları arasında gösteriliyor. Kariyerinin ilk üç sezonunda 9.4 sayı ve 9.2 ribaund ortalamaları yakalayan genç uzun, 2024-25 sezonunda maç başına 4.6 hücum ribaundu ile ligin lideri olmuştu.
2022 NBA Draftı'nda 22. sıradan seçilen Kessler, çaylak sezonunda çıktığı 74 maçın 40'ına ilk beşte başlamış ve Paolo Banchero ile Jalen Williams'ın ardından Yılın Çaylağı oylamasını üçüncü sırada tamamlamıştı.
Lakers'ın serbest oyuncu dönemindeki bir diğer hamlesi ise Sandro Mamukelashvili oldu. Charania'nın aktardığına göre Los Angeles ekibi, tecrübeli uzunla 4 yıl ve 52 milyon dolar değerinde, dördüncü yılı oyuncu opsiyonlu bir sözleşme imzaladı.
Mamukelashvili, geride kalan sezonda Toronto Raptors formasıyla kariyerinin en iyi performansını sergiledi. 2.06 metrelik uzun oyuncu, 80 maçta 11.2 sayı ortalaması yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %38.9 isabet oranıyla oynadı. Başarılı performansının ardından Yılın Altıncı Adamı oylamasında 10. sırada yer aldı.
Lakers'ın bir diğer transferi ise Quentin Grimes oldu. Genç skorer guard, Los Angeles ekibiyle 4 yıl ve 60 milyon dolar değerinde, oyuncu opsiyonlu bir kontrata imza attı.
Grimes, 2025-26 sezonunda Philadelphia 76ers formasıyla çıktığı 75 maçta 13.4 sayı, 3.6 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.
Los Angeles'ın kadrosuna kattığı son isim ise Collin Sexton oldu. Tecrübeli guard, Lakers ile 2 yıl ve 19 milyon dolar değerinde sözleşme imzalarken, kontratında oyuncu opsiyonu maddesi de bulunuyor.
Sexton, geçtiğimiz sezonu Charlotte Hornets ve Chicago Bulls formalarıyla geçirirken, 15.4 sayı ortalaması yakaladı ve üç sayı çizgisinin gerisinden %40.1 isabet oranıyla oynadı.
Bu dört hamleyle birlikte Lakers, yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirirken, özellikle pota altına Walker Kessler takviyesiyle savunmasını üst seviyeye çıkarmayı hedefledi. Mamukelashvili, Grimes ve Sexton transferleriyle de rotasyonunu hem uzun hem de kısa oyuncu pozisyonlarında derinleştiren Los Angeles ekibi, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanıyor.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Lakers, kısıtlı serbest oyuncu (restricted free agent) statüsündeki Walker Kessler'ı işaret et-ve-takas (sign-and-trade) yöntemiyle kadrosuna kattı. Los Angeles ekibi, 23 yaşındaki pivotla 4 yıl ve 130 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.
Bu takas kapsamında Lakers, 2031 ve 2033 yıllarına ait korumasız birinci tur draft haklarını Utah Jazz'e gönderirken, ayrıca 2028 ve 2030 yıllarına ait birinci tur draft takas haklarını (pick swap) da Jazz'e verdi.
Kessler'ın yeni sözleşmesinde dördüncü sezon için oyuncu opsiyonu ve tam kapsamlı takas bonusu (trade kicker) maddesi de yer alıyor.
2.18 metre boyundaki pivot, 2025-26 sezonunda sol omzundaki labrum yırtığı nedeniyle yalnızca beş maçta forma giyebildi. Buna rağmen Kessler, NBA'in yükselen en önemli pota koruyucuları ve ribaundcuları arasında gösteriliyor. Kariyerinin ilk üç sezonunda 9.4 sayı ve 9.2 ribaund ortalamaları yakalayan genç uzun, 2024-25 sezonunda maç başına 4.6 hücum ribaundu ile ligin lideri olmuştu.
2022 NBA Draftı'nda 22. sıradan seçilen Kessler, çaylak sezonunda çıktığı 74 maçın 40'ına ilk beşte başlamış ve Paolo Banchero ile Jalen Williams'ın ardından Yılın Çaylağı oylamasını üçüncü sırada tamamlamıştı.
Lakers'ın serbest oyuncu dönemindeki bir diğer hamlesi ise Sandro Mamukelashvili oldu. Charania'nın aktardığına göre Los Angeles ekibi, tecrübeli uzunla 4 yıl ve 52 milyon dolar değerinde, dördüncü yılı oyuncu opsiyonlu bir sözleşme imzaladı.
Mamukelashvili, geride kalan sezonda Toronto Raptors formasıyla kariyerinin en iyi performansını sergiledi. 2.06 metrelik uzun oyuncu, 80 maçta 11.2 sayı ortalaması yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %38.9 isabet oranıyla oynadı. Başarılı performansının ardından Yılın Altıncı Adamı oylamasında 10. sırada yer aldı.
Lakers'ın bir diğer transferi ise Quentin Grimes oldu. Genç skorer guard, Los Angeles ekibiyle 4 yıl ve 60 milyon dolar değerinde, oyuncu opsiyonlu bir kontrata imza attı.
Grimes, 2025-26 sezonunda Philadelphia 76ers formasıyla çıktığı 75 maçta 13.4 sayı, 3.6 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.
Los Angeles'ın kadrosuna kattığı son isim ise Collin Sexton oldu. Tecrübeli guard, Lakers ile 2 yıl ve 19 milyon dolar değerinde sözleşme imzalarken, kontratında oyuncu opsiyonu maddesi de bulunuyor.
Sexton, geçtiğimiz sezonu Charlotte Hornets ve Chicago Bulls formalarıyla geçirirken, 15.4 sayı ortalaması yakaladı ve üç sayı çizgisinin gerisinden %40.1 isabet oranıyla oynadı.
Bu dört hamleyle birlikte Lakers, yeni sezon öncesinde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirirken, özellikle pota altına Walker Kessler takviyesiyle savunmasını üst seviyeye çıkarmayı hedefledi. Mamukelashvili, Grimes ve Sexton transferleriyle de rotasyonunu hem uzun hem de kısa oyuncu pozisyonlarında derinleştiren Los Angeles ekibi, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanıyor.