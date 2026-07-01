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Hidayet Türkoğlu'ndan Büyükelçi Akseki'ye ziyaret

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bosna Hersek maçı öncesinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi ziyaret ederek milli takım forması hediye etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 23:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Hidayet Türkoğlu'ndan Büyükelçi Akseki'ye ziyaret
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi ziyaret etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TBF'den yapılan açıklamada, milli takımın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Bosna Hersek ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Başkan Türkoğlu'nun Büyükelçi Emin Akseki'yi makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette, A Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme süreci ve yarınki karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun, Büyükelçi Akseki'ye isminin yazılı olduğu 10 numaralı milli takım forması hediye ettiği kaydedildi.

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