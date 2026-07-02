Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kamp kadrosuna alınmadı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Siyah-beyazlı takım, 14 Temmuz'a kadar devam edecek ikinci etap kampı için Slovakya'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ERSİN KADROYA ALINMADI
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren kaleci Ersin Destanoğlu, Slovakya kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Bu karar, 2013'te Beşiktaş altyapısına giren ve 2018'de profesyonel olan Ersin'in siyah-beyazlılardaki döneminin sona erdiği şeklinde yorumlandı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER GÖTÜRÜLMEDİ
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bazı futbolcular da Slovakya kampına götürülmedi.
Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan Sazdağı, Al Musrati, Jean Onana, Elan Ricardo, Joao Mario ve Can Keleş kamp kadrosunda yer almadı.
AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Beşiktaş'ta Salih Uçan, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübe veda etti. Kiralık oyuncular Asllani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Devis Vasquez ile de yollar ayrıldı.
10 GENÇ İSİM A TAKIMDA
Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen 10 genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi.
Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kartal Cengizler, Azem Yortaç, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Ahmet Okutan ve Azad Demir, Slovakya kampı kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren kaleci Ersin Destanoğlu, Slovakya kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Bu karar, 2013'te Beşiktaş altyapısına giren ve 2018'de profesyonel olan Ersin'in siyah-beyazlılardaki döneminin sona erdiği şeklinde yorumlandı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER GÖTÜRÜLMEDİ
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen bazı futbolcular da Slovakya kampına götürülmedi.
Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan Sazdağı, Al Musrati, Jean Onana, Elan Ricardo, Joao Mario ve Can Keleş kamp kadrosunda yer almadı.
AYRILIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Beşiktaş'ta Salih Uçan, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübe veda etti. Kiralık oyuncular Asllani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Devis Vasquez ile de yollar ayrıldı.
10 GENÇ İSİM A TAKIMDA
Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen 10 genç oyuncu kamp kadrosuna dahil edildi.
Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Kartal Cengizler, Azem Yortaç, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Ahmet Okutan ve Azad Demir, Slovakya kampı kadrosunda yer aldı.