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Kayserispor'un yeni sezon formaları tanıtıldı

Kayserispor, kuruluşunun 60. yılını düzenlenen törenle kutlarken, 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni formaları da taraftarların beğenisine sundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 23:57
Kayserispor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un kuruluşunun 60. yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, takımın 2026-2027 sezonunda giyeceği formalar da düzenlenen törenle tanıtıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde gerçekleştirilen programda konuşan kulüp başkanı Ali Çamlı, zor bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, Kayserispor'un kendisi için sevda, aşk olduğunu dile getirdi.

Tüm zorlukları şehrin bireyleriyle aşmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Çamlı, kulüp kaynaklarını israf ettirmeden görevini alnının akıyla yapacağını söyledi.

Kulübü misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere taşıyacaklarını dile getiren Çamlı, kulüp için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Yeni sezon için teknik direktör Atila Gerin ile anlaştıklarını anımsatan Çamlı, amaçlarının Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak olduğunu vurguladı.

Teknik direktör Atila Gerin ise Kayserispor'un 60'ıncı yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gerin, teknik ekip ve oyuncuların hedefinin hak ettikleri yere dönmek olduğunu ifade etti.

Kayserispor'a yakışır bir şekilde kadro kurmak için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Gerin, taraftarların stattan mutlu şekilde ayrılmalarını sağlayacak bir takım kuracaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayserispor'un tekrardan Trendyol Süper Lig'e çıkacağına inandığını belirterek, kulüp için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından futbolcular Mather, Katongo, Aras Çelik, Semih Güler ve Ramazan Civelek, sarı kırmızılı takımın yeni sezon formalarını giyerek platformda boy gösterdi.

Taraftarların meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunduğu programda Kayserispor'un 60'ıncı yılına özel olarak hazırlanan pasta, protokol üyeleri tarafından kesildi.

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