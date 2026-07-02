Jermaine Jones'tan Balogun'un kırmızı kartına tepki
Eski ABD Milli Takımı oyuncusu Jermaine Jones, Folarin Balogun'un Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın doğru olmadığını savundu. Jones, FIFA'nın hakem kararlarında tutarlılık sağlaması gerektiğini söyledi.
"BU KIRMIZI KARTLIK BİR POZİSYON DEĞİL"
Jermaine Jones, hakem kararına katılmadığını söyledi.
Jones, "Bence bu kırmızı kartlık bir pozisyon değil. Evet, çoğu durumda rakibin üzerine gidip ayak bileğine vurduğunuzda bu açık bir oyundan atılma sebebidir." ifadelerini kullandı.
Eski futbolcu, Balogun'un pozisyonda rakibiyle çarpışmaktan kaçınmaya çalıştığını savundu.
Jones, "Ancak bu durumda Balogun, Bosnalı oyuncuyla çarpışmaktan kaçınmak için bir hamle yapmaya çalıştı. Fakat yanlışlıkla onun ayağına bastı." dedi.
"YAVAŞ ÇEKİMDE HER ŞEY KÖTÜ GÖRÜNÜYOR"
Jermaine Jones, pozisyonun yavaş çekim görüntülerle daha ağır göründüğünü belirtti.
Jones, "Eğer bölümü yavaş çekimde izlerseniz, ekran görüntüsüne bakarsanız, bu bölümdeki her şey kötü görünüyor." açıklamasını yaptı.
"FIFA TUTARLILIK SAĞLAMALI"
Jones, FIFA'nın hakem kararlarında daha tutarlı olması gerektiğini vurguladı.
Eski ABD'li oyuncu, "Ama eğer burada kırmızı kart verildiyse, neden Lionel Messi'ye gösterilmedi? Bu durum FIFA için iyi değil, çünkü hakem kararlarında tutarlılık sağlaması gerekiyor." dedi.
BALOGUN BİR SONRAKİ MAÇTA YOK
Folarin Balogun'un ABD Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olduğunu belirten Jones, futbolcunun bir sonraki maçta forma giyemeyecek olmasına dikkat çekti.
Jones, Balogun'un turnuvada şu ana kadar 3 gol attığını hatırlatarak, "Mauricio Pochettino olsaydım ben de kızardım, çünkü bir üst tura yükseldiniz ama en iyi oyuncularınızdan biri olmadan gidiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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|Türkiye
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|Güney Afrika
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|Çekya
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|Kanada
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|1
|8
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|4
|3
|Bosna Hersek
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|6
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|4
|Katar
|3
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|2
|10
|-8
|1
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|M
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|1
|Brezilya
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|2
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|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
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|3
|2
|8
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|0
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|1
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|3
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|10
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|6
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|Fildişi Sahili
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|2
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|Ekvador
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|4
|Curacao
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|M
|A
|Y
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|1
|Hollanda
|3
|2
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|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
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|4
|Tunus
|3
|0
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|Takımlar
|O
|G
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
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|3
|2
|5
|3
|İran
|3
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|0
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|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
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|10
|-6
|1
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|Takımlar
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|M
|A
|Y
|Av.
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|1
|İspanya
|3
|2
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|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
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|3
|Uruguay
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|Suudi Arabistan
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|0
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|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
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|10
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|9
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|Norveç
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|3
|Senegal
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
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|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
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|1
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|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
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|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
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|4
|Ürdün
|3
|0
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|3
|3
|8
|-5
|0
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
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|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
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|4
|Panama
|3
|0
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|0
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