Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Jermaine Jones'tan Balogun'un kırmızı kartına tepki

Eski ABD Milli Takımı oyuncusu Jermaine Jones, Folarin Balogun'un Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın doğru olmadığını savundu. Jones, FIFA'nın hakem kararlarında tutarlılık sağlaması gerektiğini söyledi.

calendar 02 Temmuz 2026 06:32
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Jermaine Jones'tan Balogun'un kırmızı kartına tepki
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Eski ABD Milli Takımı orta saha oyuncusu Jermaine Jones, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Bosna Hersek'e karşı oynanan maçta Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD'nin 2-0 kazandığı mücadelede Balogun, VAR incelemesinin ardından Tarik Mukharemovich'in ayak bileğine bastığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

"BU KIRMIZI KARTLIK BİR POZİSYON DEĞİL"

Jermaine Jones, hakem kararına katılmadığını söyledi.

Jones, "Bence bu kırmızı kartlık bir pozisyon değil. Evet, çoğu durumda rakibin üzerine gidip ayak bileğine vurduğunuzda bu açık bir oyundan atılma sebebidir." ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu, Balogun'un pozisyonda rakibiyle çarpışmaktan kaçınmaya çalıştığını savundu.

Jones, "Ancak bu durumda Balogun, Bosnalı oyuncuyla çarpışmaktan kaçınmak için bir hamle yapmaya çalıştı. Fakat yanlışlıkla onun ayağına bastı." dedi.

"YAVAŞ ÇEKİMDE HER ŞEY KÖTÜ GÖRÜNÜYOR"

Jermaine Jones, pozisyonun yavaş çekim görüntülerle daha ağır göründüğünü belirtti.

Jones, "Eğer bölümü yavaş çekimde izlerseniz, ekran görüntüsüne bakarsanız, bu bölümdeki her şey kötü görünüyor." açıklamasını yaptı.

"FIFA TUTARLILIK SAĞLAMALI"

Jones, FIFA'nın hakem kararlarında daha tutarlı olması gerektiğini vurguladı.

Eski ABD'li oyuncu, "Ama eğer burada kırmızı kart verildiyse, neden Lionel Messi'ye gösterilmedi? Bu durum FIFA için iyi değil, çünkü hakem kararlarında tutarlılık sağlaması gerekiyor." dedi.

BALOGUN BİR SONRAKİ MAÇTA YOK

Folarin Balogun'un ABD Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olduğunu belirten Jones, futbolcunun bir sonraki maçta forma giyemeyecek olmasına dikkat çekti.

Jones, Balogun'un turnuvada şu ana kadar 3 gol attığını hatırlatarak, "Mauricio Pochettino olsaydım ben de kızardım, çünkü bir üst tura yükseldiniz ama en iyi oyuncularınızdan biri olmadan gidiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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