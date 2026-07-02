Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri

Toni Kroos, Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kroos, milli takımda şu anda dünya çapında bir oyuncu bulunmadığını söyledi.

calendar 02 Temmuz 2026 04:10
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Kroos'tan Almanya'ya sert eleştiri
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Almanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Toni Kroos'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, son 32 turunda Paraguay'a normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-3 mağlup olarak turnuvadan elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DÜNYA ÇAPINDA OYUNCUMUZ YOK"

Toni Kroos, Alman Milli Takımı'nın mevcut oyuncu seviyesiyle ilgili sert değerlendirmelerde bulundu.

Kroos, "Şu anda tek bir dünya çapında oyuncumuz yok. Dünya çapında olma potansiyeline sahip oyuncularımız var, ancak bu onların zaten dünya çapında oldukları anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"BU KONUDA DÜRÜST OLMALIYIZ"

Eski Alman futbolcu, Dünya Kupası'nda maçların kaderini belirleyen oyunculara dikkat çekti.

Kroos, "Dünya Kupası maçlarının her birinin sonucunu belirleyenler şu anda dünya çapında oyuncular ve gol krallığı listesinin zirvesindeler. Bizde böyle bir oyuncu yok ve bu konuda dürüst olmalıyız." dedi.

"BU TAKIM ARTIK BUNU YAPABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Kroos, başarılı turnuvalar geçirdikleri dönemlerde Almanya'nın daha yüksek seviyeye çıkabileceği hissini verdiğini söyledi.

Kroos, Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe adlı podcast'te, "Başarılı turnuvalar geçirdiğimiz zamanlarda, her zaman daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğimiz hissine kapılırdım. Bu takım artık bunu yapabilecek durumda değil. Sadece Paraguay'dan daha iyi olduğumuzu ve bir şekilde kazanacağımızı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

ALMANYA'DA ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Paraguay karşısında alınan yenilginin ardından Almanya'da milli takımın durumu tartışma konusu oldu. Kroos'un açıklamaları, Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Alman Milli Takımı'na yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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