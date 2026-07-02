ABD, Bosna Hersek'i geçip Belçika'nın rakibi oldu
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Ev sahibi ekip, Balogun'un kırmızı kartıyla 10 kişi kalmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya taraftar desteğini de arkasına alarak başlayan ABD, oyunu kontrol eden taraf oldu. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti.
Tillman'ın pasında savunmaya da çarpan top ceza sahasında Balogun'un önünde kaldı. Balogun, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
ABD, 45+8. dakikada yine Balogun ile gole yaklaştı ancak top direkten dışarı çıktı.
BALOGUN KIRMIZI KART GÖRDÜ
ABD'de Balogun, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra Bosna Hersek hücumda daha fazla görünse de skoru değiştiremedi.
TILLMAN FRİKİKTEN ATTI
ABD, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Tillman, frikikten attığı golle skoru 2-0 yaptı ve ev sahibi ekibi rahatlattı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve ABD sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SON 16'DA RAKİP BELÇİKA
ABD, bu sonuçla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Ev sahibi ekip, Senegal'i eleyen Belçika ile eşleşti.
ABD ile Belçika arasındaki çeyrek finale çıkma mücadelesi 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te Seattle'da oynanacak.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetti. Bosna Hersek'te Radeljic, 80. dakikada sarı kart gördü.
Mücadele öncesinde okunan ulusal marşların ardından 4 ABD savaş uçağı stadyumun üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.
İLK 11'LER
ABD mücadeleye Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic ve Balogun ilk 11'iyle başladı.
Bosna Hersek ise karşılaşmaya Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Radeljic, Gigovic, Sunjic, Demirovic, Alajbegovic ve Dzeko ilk 11'iyle çıktı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0