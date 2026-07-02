Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

ABD, Bosna Hersek'i geçip Belçika'nın rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Ev sahibi ekip, Balogun'un kırmızı kartıyla 10 kişi kalmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

calendar 02 Temmuz 2026 05:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
ABD, Bosna Hersek'i geçip Belçika'nın rakibi oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ev sahiplerinden ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadeleyi ABD 2-0 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya taraftar desteğini de arkasına alarak başlayan ABD, oyunu kontrol eden taraf oldu. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti.

Tillman'ın pasında savunmaya da çarpan top ceza sahasında Balogun'un önünde kaldı. Balogun, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

ABD, 45+8. dakikada yine Balogun ile gole yaklaştı ancak top direkten dışarı çıktı.

BALOGUN KIRMIZI KART GÖRDÜ

ABD'de Balogun, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra Bosna Hersek hücumda daha fazla görünse de skoru değiştiremedi.

TILLMAN FRİKİKTEN ATTI

ABD, 82. dakikada farkı ikiye çıkardı. Tillman, frikikten attığı golle skoru 2-0 yaptı ve ev sahibi ekibi rahatlattı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve ABD sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON 16'DA RAKİP BELÇİKA

ABD, bu sonuçla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Ev sahibi ekip, Senegal'i eleyen Belçika ile eşleşti.

ABD ile Belçika arasındaki çeyrek finale çıkma mücadelesi 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te Seattle'da oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetti. Bosna Hersek'te Radeljic, 80. dakikada sarı kart gördü.

Mücadele öncesinde okunan ulusal marşların ardından 4 ABD savaş uçağı stadyumun üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

İLK 11'LER

ABD mücadeleye Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic ve Balogun ilk 11'iyle başladı.

Bosna Hersek ise karşılaşmaya Vasilj, Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Radeljic, Gigovic, Sunjic, Demirovic, Alajbegovic ve Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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