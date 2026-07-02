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Timberwolves ve Nuggets, LeBron James için devrede

Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets, LeBron James'in gelecek sezon farklı bir takımda forma giyeceğini açıklamasının ardından kendisiyle sözleşme imzalamak isteyen ekipler arasında girdiler.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Timberwolves ve Nuggets, LeBron James için devrede
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LeBron James için transfer yarışı giderek kızışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'ten Jon Krawczynski'nin haberine göre Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncunun gelecek sezon farklı bir takımda forma giyeceğini açıklamasının ardından LeBron ile sözleşme imzalamak isteyen ekipler arasında yer aldı.

Haberde, Timberwolves yönetiminin maaş bütçesindeki sınırlı esneklik nedeniyle LeBron'un öncelikli tercihleri arasında bulunmadığına inandığı belirtildi.

Buna karşın ESPN'den Shams Charania, LeBron James'in yeni takımını seçerken belirleyici unsurun maddi şartlar olmayacağını aktardı.

Öte yandan The Denver Post'tan Bennett Durando'nun haberine göre Denver Nuggets da Los Angeles Lakers'tan ayrılan LeBron James ile temasa geçti. Nuggets'ın daha önce de 2018 serbest oyuncu döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca Golden State Warriors ve Cleveland Cavaliers'ın da LeBron'u kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer aldığı belirtildi.

ESPN'den Dave McMenamin ise LeBron James'in menajeri Rich Paul'a, kendisiyle ilgilenen tüm takımlarla görüşmesini ve oluşan seçenekleri kendisine sunmasını söylediğini aktardı.

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