Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz isim

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, RB Leipzig forması giyen genç orta saha oyuncusu Arthur Vermeeren'i transfer listesine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE EDUARD GRAF DEVREDE
Beşiktaş'ta bu transfer sürecini Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf yürütüyor. Graf'ın, Arthur Vermeeren'in güncel durumunu ve transfer şartlarını öğrenmek amacıyla RB Leipzig yetkilileriyle ilk teması kurduğu aktarıldı.
MALİYET VE ŞARTLAR MASADA
Beşiktaş cephesinin, Vermeeren transferinin mali koşullarını ve oyuncunun takıma sağlayabileceği sportif katkıyı değerlendirdiği kaydedildi.
Görüşmelerin, oyuncunun kulübüyle olan durumu ve olası anlaşma zemini üzerinden sürdüğü belirtildi.
RESMİ ANLAŞMA YOK
Siyah-beyazlılar ile RB Leipzig arasındaki temasların devam ettiği ifade edildi. Ancak şu aşamada taraflar arasında kesinleşmiş resmi bir anlaşma bulunmadığı aktarıldı.
ORTA SAHAYA GENÇ PROFİL
Arthur Vermeeren, Avrupa futbolunun potansiyelli orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Beşiktaş'ın, yeni sezon planlamasında genç, dinamik ve gelişime açık bir orta saha profiline öncelik verdiği belirtildi.
Transfer sürecinin, Leipzig ile yapılacak yeni görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu transfer sürecini Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf yürütüyor. Graf'ın, Arthur Vermeeren'in güncel durumunu ve transfer şartlarını öğrenmek amacıyla RB Leipzig yetkilileriyle ilk teması kurduğu aktarıldı.
MALİYET VE ŞARTLAR MASADA
Beşiktaş cephesinin, Vermeeren transferinin mali koşullarını ve oyuncunun takıma sağlayabileceği sportif katkıyı değerlendirdiği kaydedildi.
Görüşmelerin, oyuncunun kulübüyle olan durumu ve olası anlaşma zemini üzerinden sürdüğü belirtildi.
RESMİ ANLAŞMA YOK
Siyah-beyazlılar ile RB Leipzig arasındaki temasların devam ettiği ifade edildi. Ancak şu aşamada taraflar arasında kesinleşmiş resmi bir anlaşma bulunmadığı aktarıldı.
ORTA SAHAYA GENÇ PROFİL
Arthur Vermeeren, Avrupa futbolunun potansiyelli orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor. Beşiktaş'ın, yeni sezon planlamasında genç, dinamik ve gelişime açık bir orta saha profiline öncelik verdiği belirtildi.
Transfer sürecinin, Leipzig ile yapılacak yeni görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.