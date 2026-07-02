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Guirassy'de sıcak saatler!

Vedat Muriqi'nin idmanda yaşadığı şok sakatlık nedeniyle golcü transferini 10 gün içinde bitirmek isteyen Fenerbahçe, Serhou Guirassy için Borussia Dortmund'a güncellenmiş bir teklif sundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 13:22
Haber: Sabah
Guirassy'de sıcak saatler!
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Seçimin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen transferde henüz beklenen adımları atamayan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mallorca'dan transfer edilen Vedat Muriç'in idmanda sakatlanması ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasından sonra 9 numara konusunda girişimlere hız veren yönetimden önemli bir hamle geldi.

Sarı-Lacivertliler uzun süredir listenin ilk sırasında olan Serhou Guirassy için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla yeniden masaya oturdu. Yönetimin Dortmund'a güncellenmiş bir yeni teklif teklif sunduğu ve rakamın bonuslarla beraber 35 milyon euro seviyesine yaklaştığı öğrenildi. Alman kulübünün dün itibariyle devreye giren 40 milyon euroluk serbest kalma maddesini istediği ve bu rakamı nakit talep ettiği belirtiliyordu.

OYUNCU TARAFI TAMAM GİBİ

Dün yapılan görüşme sonrası Dortmund'un taleplerinde bir yumuşama olduğu ifade edildi.

LİSTEDE 2 İSİM DAHA VAR

Fenerbahçe'nin Guirassy'nin menajeriyle yaşanan pürüzleri de büyük oranda çözdüğü gelen bilgiler arasında. 10 gün içinde yeni golcüyü kampa yetiştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in gündeminde Alexander Sörloth ve Ollie Watkins de bulunuyor. Eğer Guirassy konusunda 2-3 gün içinde olumlu bir gelişme yaşanmazsa yönetim hemen listedeki diğer isimlere yönelip girişimlerine hız verecek.

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