Guirassy'de sıcak saatler!

Seçimin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen transferde henüz beklenen adımları atamayan Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mallorca'dan transfer edilen Vedat Muriç'in idmanda sakatlanması ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasından sonra 9 numara konusunda girişimlere hız veren yönetimden önemli bir hamle geldi.
Sarı-Lacivertliler uzun süredir listenin ilk sırasında olan Serhou Guirassy için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla yeniden masaya oturdu. Yönetimin Dortmund'a güncellenmiş bir yeni teklif teklif sunduğu ve rakamın bonuslarla beraber 35 milyon euro seviyesine yaklaştığı öğrenildi. Alman kulübünün dün itibariyle devreye giren 40 milyon euroluk serbest kalma maddesini istediği ve bu rakamı nakit talep ettiği belirtiliyordu.
OYUNCU TARAFI TAMAM GİBİ
Dün yapılan görüşme sonrası Dortmund'un taleplerinde bir yumuşama olduğu ifade edildi.
LİSTEDE 2 İSİM DAHA VAR
Fenerbahçe'nin Guirassy'nin menajeriyle yaşanan pürüzleri de büyük oranda çözdüğü gelen bilgiler arasında. 10 gün içinde yeni golcüyü kampa yetiştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in gündeminde Alexander Sörloth ve Ollie Watkins de bulunuyor. Eğer Guirassy konusunda 2-3 gün içinde olumlu bir gelişme yaşanmazsa yönetim hemen listedeki diğer isimlere yönelip girişimlerine hız verecek.
Sarı-Lacivertliler uzun süredir listenin ilk sırasında olan Serhou Guirassy için hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla yeniden masaya oturdu. Yönetimin Dortmund'a güncellenmiş bir yeni teklif teklif sunduğu ve rakamın bonuslarla beraber 35 milyon euro seviyesine yaklaştığı öğrenildi. Alman kulübünün dün itibariyle devreye giren 40 milyon euroluk serbest kalma maddesini istediği ve bu rakamı nakit talep ettiği belirtiliyordu.
OYUNCU TARAFI TAMAM GİBİ
Dün yapılan görüşme sonrası Dortmund'un taleplerinde bir yumuşama olduğu ifade edildi.
LİSTEDE 2 İSİM DAHA VAR
Fenerbahçe'nin Guirassy'nin menajeriyle yaşanan pürüzleri de büyük oranda çözdüğü gelen bilgiler arasında. 10 gün içinde yeni golcüyü kampa yetiştirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in gündeminde Alexander Sörloth ve Ollie Watkins de bulunuyor. Eğer Guirassy konusunda 2-3 gün içinde olumlu bir gelişme yaşanmazsa yönetim hemen listedeki diğer isimlere yönelip girişimlerine hız verecek.