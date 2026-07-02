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Efecan Karaca'nın yeni adresi Sarıyer

1. Lig ekibi Sarıyer, Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 00:32 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 00:33
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Efecan Karaca'nın yeni adresi Sarıyer
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1'inci Lig ekiplerinden Sarıyer, son olarak Alanyaspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul temsilcisi, 36 yaşındaki futbolcunun transferini resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı. Kulübün paylaşımında, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a veda eden Efecan Karaca, Sarıyer ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla 25 karşılaşmada görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.

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